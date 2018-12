I Take That di nuovo insieme per una notte a X Factor Uk. Robbie Williams, giudice della versione britannica del talent show, è salito sul palco con Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen e ha intonato alcuni dei grandi successi della boy band come "Shine" ed "Everything Changes”.

Tour celebrativo nel 2019

Così come le Spice Girls anche i Take That, gruppo diventato famosa negli anni Novanta, hanno in programma un tour celebrativo per il 2019. L'unico assente - nonostante i rapporti siano oramai distesi con tutti gli ex compagni - dovrebbe essere proprio Robbie Williams, anche se non si escludono colpi di scena.

X Factor Uk alla 15esima edizione

La quindicesima edizione di X Factor Uk, che ha visto come giudici Simon Cowell, Robbie e Ayda Williams, e Louis Tomlinson si è conclusa domenica 2 dicembre con la vittoria di Dalton Harris, cantante jamaicano di 22 anni che concorreva nella categoria Under Uomini.