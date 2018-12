Eliminato Emanuele Bertelli degli Under Uomini di Mara Maionchi, i concorrenti del talent show diretto da Alessandro Cattelan rimangono in nove, pronti a sfidarsi durante il quarto Live trasmesso in esclusiva stasera, giovedì 15 novembre, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11.



X Factor 2018: ecco chi è stato eliminato al terzo Live



Ecco 11 cose da sapere prima di assistere al quarto Live di X Factor 2018.



1. Manuel Agnelli, Under Donne al completo

Matteo Costanzo degli Over di Fedez, i Red Bricks Foundation dei Gruppi di Lodo Guenzi, Emanuele Bertelli degli Under Uomini di Mara Maionchi: sono i primi tre eliminati della fase Live di X Factor 2018. L’unica categoria ancora indenne dall’eliminazione è quella delle Under Donne di Manuel Agnelli, che prosegue la gara al completo. Gli altri giudici possono contare solamente su due talenti per rincorrere la vittoria.



Scopri cosa è successo giovedì 8 novembre in 4 minuti a X Factor 2018



2. Tre manche al quarto Live di X Factor 2018

Stasera dalle 21.15 su Sky Uno i concorrenti in gara si esibiranno suddivisi equamente in tre manche (invece delle solite due viste fino ad ora). I tre nomi meno votati si affronteranno, poi, con il loro cavallo di battaglia: il pubblico a casa, attraverso il televoto, salverà solo uno di loro, mentre l’ultima parola spetterà ai giudici.



3. X Factor 2018, è (quasi) tempo di inediti

C’è un motivo in più stasera per superare la gara, approdando al quinto Live della dodicesima edizione di X Factor Italia: dalla prossima settimana i concorrenti avranno la possibilità di presentare il proprio inedito.



4. X Factor 2018: cosa cantano le Under Donne di Manuel Agnelli?

Per Sherol Dos Santos il giudice ha deciso di continuare sulla strada delle emozioni, affidandole un brano perfettamente nelle sue corde come “I Will Always Love You” di Whitney Houston. Martina Attili proverà a stupire ancora con la sua interpretazione di “Strange Birds” della cantautrice inglese Birdy, mentre Luna Melis canterà un classico italiano, “Eppur mi sono scordato di te” di Lucio Battisti.



Le assegnazioni di Manuel Agnelli per il quarto Live di X Factor 2018



5. X Factor 2018: cosa cantano gli Over di Fedez?

Fedez punta tutto sulla musica italiana: a Naomi spetta lo spregiudicato “Crisi metropolitana” di Giuni Russo, Renza Castelli se la dovrà vedere con un classico della canzone italiana come “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati, in una versione ispirata a quella di Mia Martini.



Le assegnazioni di Fedez per il quarto Live di X Factor 2018



6. X Factor 2018: cosa cantano gli Under Uomini di Mara Maionchi?

Mara Maionchi per Leo Gassmann ha scelto “Pianeti” di Ultimo. Anastasio, invece, affronterà un cult della musica internazionale, “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd: riuscirà a convincere Manuel aAgnelli, che la scorsa settimana aveva chiesto di vedere da lui qualcosa di diverso?

Le assegnazioni di Mara Maionchi per il quarto Live di X Factor 2018



7. X Factor 2018: cosa cantano i Gruppi di Lodo Guenzi?

I Seveso Casino Palace, dopo avere rischiato l’eliminazione la scorsa settimana, tornano in gara più rock che mai con “Standing in the way of control” dei Gossip. Il sound magnetico dei Bowland, invece, re-interpreterà il singolo “Drop the Game”, certificato platino, della band australiana Flume con il featuring di Chet Faker.



Le assegnazioni di Lodo Guenzi per i Gruppi di X Factor 2018



8. X Factor 2018: Germaine Acogny apre il quarto Live

Ad aprire la puntata di X Factor 2018 di stasera - accompagnata dalla voce dei concorrenti - sarà la danza di Germaine Acogny, con le sue coreografie create in collaborazione con Aaron Sillis. La coreografa senegalese, ormai 74enne, è considerata la madre della danza africana ed è ambasciatrice della sua terra sui più importanti palchi del mondo.

X Factor 2018, Germaine Acogny coreografa del quarto Live



9. X Factor 2018, quarto Live: ospite Carl Brave

Ospite internazionale della puntata sarà Carl Brave, che presenta, in anteprima, il nuovo singolo “Posso” impreziosito dalla speciale partecipazione di Max Gazzè. Il brano sarà trasmesso in tutte le radio a partire da domani, venerdì 16 novembre.



Carl Brave e Max Gazzè sono gli ospiti del quarto Live di X Factor 2018



10. Enrico Nigiotti e Gianna Nannini a X Factor 2018

All’undicesima edizione di X Factor Italia, sotto la guida di Mara Maionchi, si era classificato al terzo posto: oggi Enrico Nigiotti torna sul palco dove canterà “Complici” in duetto con Gianna Nannini. Il brano fa parte del nuovo album di inediti “Cenerentola” che Enrico presenterà in 3 anteprime live a Milano il 3 dicembre, a Livorno il 5 dicembre e a Roma il 10 dicembre.



Enrico Nigiotti e Gianna Nannini ospiti del quarto Live di X Factor 2018



11. Le Emoji di X Factor 2018

X Factor 2018 si apre alle emoji: per commentare il talent show usando le miniature di Lodo Guenzi, Mara Maionchi e gli altri, basterà aggiornare la App X Factor 2018 e tappare sull’icona in alto a sinistra nella sezione HOME oppure effettuare il download dell’App XFmoji su Apple Store e Google Play per trovare le espressioni e le frasi tipiche dei giudici e di Alessandro Cattelan.



Le emoji di X Factor 2018



Tutti i giorni alle 19.40 l’appuntamento è con X Factor Daily, capitanato da Benji & Fede e ogni sabato alle 19.10 su Sky Uno va in onda X Factor Weekly, che mostrerà il primo concerto live dell’eliminato.



Il quarto Live di X Factor 2018 stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11).