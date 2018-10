Eventi, proiezioni e un intero padiglione dedicato al mondo dei contenuti Sky. Al Lucca Comics, che inizierà il prossimo 31 ottobre, i visitatori potranno approfittare di numerosi corner dedicati ai programmi più amati: da "Gomorra – La serie" ad "House of Cards", passando per "I Delitti del BarLume" e "Il Trono di Spade". Oltre al padiglione di 200 metri quadrati nel centrale piazzale Arrigoni, Sky sarà presente al festival anche con due inviati speciali - selezionati tramite il contest "Facce da Comics" - che forniranno una copertura quotidiana dell'evento, che andrà in onda su Sky Cinema e Sky Atlantic.

Appuntamento con le puntate di Cinepop

Ogni giorno alle 21, dal 31 ottobre al 4 novembre, Sky Cinema Uno dedicherà al Lucca Comics una puntata di Cinepop con i reportage e i collegamenti dei due inviati. E, nella giornata conclusiva, andrà in onda una puntata speciale di Super Cast direttamente da Lucca con le interviste di Francesco Castelnuovo. La manifestazione sarà raccontata anche da Sky tg24, che documenterà gli eventi del festival sul canale all news e sul sito.

Un caffè al BarLume

All’interno del padiglione, i visitatori potranno entrare nel mondo de "I Delitti del BarLume", la produzione originale Sky tratta dai best seller di Marco Malvaldi. In attesa delle nuove storie (in onda da dicembre su Sky Cinema), ogni mattina dalle 9 alle 11, gli ospiti potranno gustare gratuitamente una tazza di caffè americano.

Nel salotto dei Savastano

A pochi passi dal corner dedicato al BarLume, i visitatori che arriveranno a Lucca avranno anche l'occasione di entrate nel salotto della famiglia Savastano di "Gomorra – La serie", di cui sarà possibile scoprire un aspetto inedito grazie alla produzione originale in Virtual Reality "Gomorra VR - We own the streets", presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017.

Le altre attrazioni del padiglione

Tra le altre attrazioni del padiglione non mancherà "House of Cards", che tornerà in tv dal 2 novembre su Sky Atlantic con la sesta e ultima stagione. Per far vivere al meglio l'atmosfera della serie, all’interno del padiglione sarà ricostruito parte dello Studio Ovale della Casa Bianca e i visitatori potranno sedersi sulla poltrona presidenziale. In piazzale Arrigoni troverà spazio anche un corner di Sky Arte con una zona dedicata a Tintoretto, la nuova produzione dello Sky Arts Production Hub nel quale si racconta il celebre pittore veneziano, e che presto sarà anche una graphic novel. Un'area, infine, sarà dedicata al trucco 'in stile Hollywood', dove gli ospiti potranno farsi trasformare da una make up artist professionista.

Nel sotterraneo alla scoperta del "Trono di Spade"

Nel suggestivo Sotterraneo del baluardo San Colombano, inoltre, sarà predisposta un'installazione interamente dedicata a "Il Trono di Spade", la serie HBO che tornerà su Sky Atlantic con l’ottava e ultima stagione nel 2019. All’interno del Sotterraneo i visitatori vivranno l'esperienza di attraversare la famosa 'Barriera' della serie, entrando in un corridoio ghiacciato, accolti da alcuni cosplayer, travestiti da personaggi della saga. Tutti i visitatori dell'area riceveranno in omaggio una spilla della propria casata preferita.

Gli eventi

In occasione del festival, Sky organizzerà anche alcune proiezioni ed eventi. Tra questi, mercoledì 31 ottobre, l’anteprima di "Social Dream", il primo vlogumentary prodotto da Sky, Web Stars Channel e Indiana Production che racconta la vita di alcuni dei creators più seguiti dai ragazzi: Favij, Mates e La Sabri. Venerdì 2 novembre, invece, si terrà una Masterclass con Marco D’Amore, l'attore che interpreta Ciro in "Gomorra – La serie", che sarà uno dei registi della quarta stagione.