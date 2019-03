House of Cards 6: è ufficiale, Frank Underwood è morto

La sesta stagione di House of Cards , l'ultima, debutterà negli U.S.A. il 2 novembre (per poi arrivare anche in Italia in prima tv su Sky Atlantic, canale 110 o canale 312 o 12 del digitale terrestre) e non vedrà la presenza di Kevin Spacey. La conferma è arrivata con l'ultimo teaser rilasciato, in cui vediamo Claire, Presidente in carica, di fronte alla tomba del marito: continua a leggere e scopri di più

Frank Underwood is dead, è morto, morto sepolto, completamente trapassato. Dopo il licenziamento ufficiale di Kevin Spacey a causa delle accuse di molestie da parte dell'attore Anthony Rapp (le prime di una purtroppo lunga serie) - la produzione di House of Cards ha infatti subito preso le distanze dall'attore in modo inequivocabile, d'altronde stiamo parlando dei mesi delle tempesta scatenata dal movimento #MeToo, qualcosa da cui non si potrà, nel bene e nel male, tornare indietro -, c'è stato bisogno di riscrivere quasi interamente le sceneggiature di tutti e otto gli ultimi episodi, cosa che ha ovviamente fatto slittare la data del debutto e che ha messo gli autori di fronte a un problema non da popo: come far uscire di scena Frank Underwood? La risposta è arrivata nell'ultimo teaser, rilasciato un paio di giorni fa.

Nel breve video vediamo Claire, ufficialmente Presidente in carica, parlare a qualcuno che però non si trova lì. Ovviamente il personaggio di Robin Wright sta parlando a Frank, o meglio, a Francis.

Queste le parole di Claire: "Ti dico questo però Francis: quando seppelliranno me, non sarà nel giardino dietro casa mia. E quando le persone verranno per porgere loro condoglianze...dovranno attendere in fila."

La camera poi si sposta su due tombe: quella di Calvin T. Underwood, il padre di Frank, e quella di Francis J. Underwood, 46mo Presidente degli Stati Uniti d'America.

A quanto pare, Frank è dunque morto off screen (non si sa ancora come), ed è poi stato sepolto di fianco alla tomba di suo padre, dunque in Georgia, nel posto in cui è nato e cresciuto.

Dopo gli scandali della quinta stagione, dopo le indagini di Hammerschmidt e dopo essere stato accusato di ricatto, frode, comportamenti illeciti ben al di là della legalità, e quant'altro, il personaggio di Spacey, come ben ricorderanno i fan, aveva dovuto dimettersi e passare la palla alla sua Vice, sua moglie Claire. Che, nell'ultima inquadratura del finale della S05, l'aveva detto chiaramente: ora è il suo turno.