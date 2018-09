Da Jovanotti a Giorgia i messaggi social per Lele Spedicato

Nel Torinese un altro bimbo non vaccinato è stato isolato dai compagni

È successo in una scuola dell'infanzia di Banchette di Ivrea. Il piccolo risultava non in regola con le profilassi obbligatorie, per questo la dirigente scolastica ha deciso di non accettarlo in aula. Ha trascorso la mattinata in una saletta con la mamma