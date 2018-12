Milano Movie Week 2018, protagonisti anche i film e le serie tv Sky

Milano accoglie la prima edizione della Milano Movie Week 2018, manifestazione dedicata al mondo del cinema e alla sua filiera (IL PROGRAMMA). Tra i protagonisti ci saranno Niccolò Ammaniti, Cristina Donadio, Maddalena Ravagli. Il programma sarà arricchito da tante proiezioni in anteprima e première di nuovi titoli di Sky Atlantic come "Michelangelo Infinito", "Save Me" e "Sharp Objects", scritto da Gillian Flynn e interpretato da Amy Adams.

17 settembre: Series Day

Il primo appuntamento targato Sky della Milano Movie Week 2018 sarà lunedì 13 settembre dalle 13 alle 21 all'Anteo - Palazzo del Cinema. "Series Day - Parliamo di cose serie", è una giornata interamente dedicata al mondo delle serie tv, curata da BetterNow, in collaborazione con Sky Atlantic: proporrà incontri con protagoniste e addetti ai lavori, come Cristina Donadio, Maddalena Ravagli, Leonardo Fasoli, Niccolò Ammaniti ed Elena Lietti. Inoltre, si terranno proiezioni in anteprima e première dei nuovi titoli di Sky Atlantic come "Save Me" (una produzione originale Sky), "Under Pressure" e "Sharp Objects". Quest'ultimo è uno dei titoli più attesi dell'anno, scritto da Gillian Flynn, tratto dal suo omonimo romanzo, e interpretato da Amy Adams. Saranno presentate anche le nuove stagioni di serie tv già in onda sul canale come "Insecure 2" e "The Deuce – La via del porno": qui il programma completo della giornata, con la possibilità di prenotarsi gratuitamente per le proiezioni.

20 settembre: il giorno di Michelangelo

Giovedì 20 settembre, alle 11.15 presso la Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano, è prevista la proiezione in anteprima del making of e incontro con gli autori di "Michelangelo Infinito". Il nuovo film d’arte Sky, prodotto con Magnitudo Film, sarà nei cinema italiani dal 27 settembre al 3 ottobre. Nella stessa location, alle 20, si terrà un evento di presentazione del film, che restituisce un ritratto avvincente, di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista rinascimentale. A vestirne i panni, c'è l'attore Enrico Lo Verso, mentre Ivano Marescotti interpreta Giorgio Vasari. L'ingresso è libero su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Dal 20 al 23 settembre: Sky Cinema Experience

Dal 20 al 23 settembre, dalle 13 alle 22, in piazza Gae Aulenti partirà la Sky Cinema Experience: si tratta di un momento dedicato all'esperienza cinema di Sky e all'innovazione di Sky Q. Ogni giornata avrà un tema specifico, analizzato attraverso speciali contenuti: Sky farà vivere a tutti i suoi ospiti l’emozione del grande schermo con film d'amore, grandi commedie italiane e internazionali, prime visioni di Hollywood e pellicole per tutta la famiglia. L'ingresso sarà gratuito.