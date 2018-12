Oggi avrebbe compiuto 72 anni Freddie Mercury, la leggenda del rock

Se fosse ancora vivo, il 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 72 anni. L'artista diventato emblema della storia del rock grazie al suo ruolo di frontman nei Queen, erano nato nel 1946. Morto di Aids nel 1991, il mondo continua a ricordarlo con iniziative e messaggi sul web, in cui si condividono ancora i brani che, grazie alla sua voce, hanno cambiato il panorama musicale globale.

Chi era Freddie Mercury

Freddie Mercury, pseudonimo di Farrokh Bulsara, nasce il 5 settembre del 1946 a Stone Town, Zanzibar. Il padre Bomi era sposato con Jer: la coppia era di etnia parsi e di fede zoroastriana. Bomi prestava servizio presso il locale distaccamento della Segreteria di Stato per le Colonie britanniche. Trasferiti in India, Freddie fonderà la sua prima band, gli Hectics. A 18 anni si trasferisce con la famiglia in Inghilterra, dove incontra il batterista Roger Taylor, con cui fonderà i Queen. Giungono Brian May e poi John Deacon. Con "A night at the opera" il gruppo conquista la fama mondiale, consolidata con "Bohemian Rhapsody". Nel 1986 i Queen tengono il "Magic Tour", l'ultimo con Freddie Mercury, prima di una breve carriera da solista. La sua ultima apparizione in pubblico sarà nel 1990 ai Brit Awards, dove il gruppo riceve il premio alla carriera.

"Freddie For a Day"

Oltre ai messaggi dei fan che ricordano la sua voce, a Freddie Mercury sono state dedicate numerose iniziative commemorative, in attesa del biopic a lui dedicato, “Bohemian Rhapsody”. Gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo hanno deciso di organizzare un evento internazionale dal titolo "Freddie For a Day", una festa in programma anche all'Hard Rock Cafe di Firenze. In questa serata all'insegna della musica rock, si esibiranno i Killer Queen, una cover band del gruppo, e per tutta la serata sarà possibile gustare lo speciale "Freddie Menu", si potranno acquistare i baffetti alla Freddie e la spilla in edizione limitata "Freddie For a Day". Il ricavato della vendita dei gadget sarà devoluto a sostegno della fondazione Mercury Phoenix Trust, creata da Brian May, Roger Taylor e dal manager Jim Beach, in memoria del loro frontman scomparso troppo presto.