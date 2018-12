L'omaggio di Janet Jackson al fratello Michael in un nuovo video

Janet Jackson ha postato un breve video in onore del fratello maggiore, Michael Jackson. Il 29 agosto il Re del Pop avrebbe compiuto 60 anni: per questo numerose star hanno reso omaggio al cantante con post, foto e ricordi sui social. La sorella ha condiviso una clip di poco più di un minuto estratta dl nuovo video girato per il suo recente singolo "Made For Now".

L'omaggio di Janet Jackson

La clip pubblicata su Instagram è un estratto del video completo, ispirato a quello girato con Michael Jackson nel 1992. La canzone promossa in quella occasione era "Remember The Time" e vedeva protagonisti Iman ed Eddie Murphy nei panni di due sovrani egiziani, intenti a giudicare un ballerino. Quel danzatore era Michael Jackson, intento a fare del suo meglio per impressionare la regina. Nel video di "Made For Now" la regina e Janet Jackson. Il nuovo video è stato girato da Diamond e Kway, con la partecipazione di Daddy Yankee.

Nove anni senza Michael Jackson

Il 25 giugno 2009 scompariva, a soli 50 anni, Michael Jackson, uno dei personaggi più influenti e determinanti della musica internazionale. Quest’anno, il 29 agosto, il cantante avrebbe compiuto 60 anni. Cantante, attore, ballerino, produttore musicale, filantropo, Michael Jackson ha trascorso gran parte della sua vita sul palco. Tra le sue canzoni più famose ci sono "Thriller", "Beat it", "Billie Jean" e Bad.

Le commemorazioni

Per ricordare quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno sono state organizzate diverse celebrazioni. La festa più grande si è tenuta a Las Vegas, dove la famiglia ha chiamato a raccolta i fan di tutto il mondo per il Michael Jackson Diamond Birthday Celebration. Si è esibito anche il Cirque du Soleil con il numero Michael Jackson One, con acrobazie sulle note dei brani più famosi del Re del Pop. Per chi non ha potuto partecipare alla festa, l'iniziativa dedicata è stata "Buy Thriller Again", per riportare "Thriller di nuovo al primo posto come album più venduto in assoluto, primato conquistato recentemente dal "Greatest Hits" degli Eagles.