Tanti auguri Demi Lovato: i 26 anni della cantante statunitense

Demi Lovato spegne 26 candeline il 20 agosto. Classe '92, nata ad Albuquerque in Nuovo Messico, è salita alla ribalta nel mondo dello spettacolo grazie al ruolo ottenuto nel film della Disney "Camp Rock" del 2008. In carriera ha all'attivo sei album prodotti in studio. Il quinto, dal titolo "Confident" del 2015, le è valso la prima candidatura al premio Grammy.

Il successo con "Camp Rock"

Demi Lovato è nata da Patrick Lovato, scomparso nel 2013 a causa di un cancro, e Dianna Hart. Cresciuta a Dallas, ha origini messicane, irlandesi e italiane. Si fa conoscere al grande pubblico a soli 16 anni grazie al ruolo ottenuto nel film della Disney in chiave musical "Camp Rock" del 2008, dove ha recitato accanto a Joe Jonas dei Jonas Brothers interpretando una ragazza che sogna di diventare una cantante. Poco tempo dopo firma un contratto con la Hollywood Records, con la quale pubblica il suo primo album "Don't forget". La cantante statunitense non ha avuto un'infanzia facile. A 12 anni è stata vittima di bullismo e così, dopo il diploma nel 2009, si è dedicata a questa complessa tematica diventando portavoce dell'organizzazione anti bullismo PACER.

Bulimia e autolesionismo

La cantante statunitense ha avuto problemi di bulimia e autolesionismo. Per questo, tra il 2010 e il 2011 è stata costretta a interrompere i suoi impegni lavorativi per poter essere curata. La Lovato è entrata alla Timberline Knolls in Illinois, una clinica specializzata, dove le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. Lo scorso luglio è stata ricoverata a Los Angeles per una sospetta overdose da eroina, secondo il sito Tmz. La cantante si è successivamente stabilizzata, mentre la famiglia ha chiesto il rispetto della privacy, sottolineando che alcune informazioni riportate dai media non sarebbero state corrette. In passato l'artista americana ha già affrontato più volte la dipendenza da alcol e droghe.

Carriera musicale e non solo

Demi Lovato ha all'attivo sei album prodotti in studio. Oltre al disco d'esordio, "Don't forget", ha realizzato "Here we go again" nel 2009, "Unbroken" pubblicato nel 2011, una volta risolti i problemi di salute, "Demi" nel 2013, "Confident" nel 2015, che le è valsa la prima candidatura al premio Grammy e "Tell me you love me" del 2017. Alla fine del 2012, prima dell'uscita del suo quarto album, la Lovato ha pubblicato anche il suo primo libro, dal titolo "Staying Strong". Nel 2017 ha pubblicato due documentari "Beyond Silence" e "Simply Complicated". Il primo racconta la storia di tre individui e le rispettive esperienze con malattie mentali, tra cui disturbo bipolare, schizofrenia, depressione e ansia. Il secondo, invece, è un documentario autobiografico. Lo scorso giugno la 26enne ha pubblicato il nuovo singolo "Sober".