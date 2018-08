L’addio ad Aretha Franklin, i funerali saranno il 31 agosto a Detroit

Si svolgeranno il 31 agosto a Detroit i funerali di Aretha Franklin, la regina del soul morta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Secondo quanto riferito dall'agente dell'artista Gwendolyn Quinn, le esequie verranno celebrate nella Greater Grace Temple e saranno aperte ai soli parenti e amici. (FOTOSTORIA - LE CANZONI SIMBOLO)



La stessa chiesa di Rosa Parks

La Greater Grace Temple è una chiesa pentecostale di Detroit dalla capienza di circa 4000 posti. Nel 2005 ospitò le esequie di Rosa Parks, l'attivista statunitense che nel 1955 si rifiutò di cedere il suo posto sull'autobus ad un bianco dando il via al boicottaggio dei bus a Montgomery. La funzione verrà celebrata alle 10 del mattino e sarà aperta ai parenti ed agli amici. Tra le personalità attese molte star della musica e dello spettacolo. Forse anche gli Obama, da sempre grandi ammiratori della cantante. La veglia funebre, pubblica, si svolgerà invece il 28 e 29 agosto nel Charles Wright Museum of African American History. Dopo la funzione l'artista verrà sepolta nel cimitero di Woodlawn dove già riposano le spoglie del padre, di tre fratelli ed una nipote.



La regina del soul

Aretha Franklin è stata una delle voci più grandi di tutti i tempi, forse la miglior cantante del Dopoguerra. Si è spenta giovedì 16 agosto 2018 al termine di una lunga battaglia contro il cancro. Ad inizio 2017, in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni aveva annunciato che non avrebbe più tenuto concerti. Soprannominata "regina del Soul" è stata un simbolo della cultura afro-americana, nonché un modello e un punto di riferimento per tanti artisti venuti dopo di lei. Nella sua carriera ha pubblicato 50 dischi e vinto numerosi premi, tra cui 21 Grammy Awards, prestando la voce a successi indimenticabili come Respect o Think (5 canzoni per conoscerla).