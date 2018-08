Federica Pellegrini, pinne con tacco e passione per le scarpe

È di moda Federica Pellegrini. Non solo perché è una campionessa del nuoto ma perché è la prova che la passione per la moda non è qualcosa che ti etichetta subito come frivola o “fashionista”. Mariah Carey su Instagram pubblica spesso le foto della sua cabina armadio con le oltre 3.000 paia di scarpe, catalogate per forma e colore e Céline Dion ne possiede oltre 2.000 modelli. Per una popstar eccessi di questo tipo possono far parte del personaggio, ma il gusto di comprare un paio di decolleté o di ballerine accomuna star di Hollywood, donne di potere e sportive.

“Fuori dall’acqua cerco di essere una ragazza normale a cui piace la moda, in acqua prevale la determinazione, il potere del costume che indosso per le gare. Sono due personalità distinte ma mi servono entrambe” ha dichiarato in passato Federica Pellegrini. Gli stilisti (in particolare Armani) fanno a gara per vestirla e ha sfilato anche alla settimana della moda di Milano, ma la sua passione sono le scarpe. Ne possiede più di 500 paia, da quelle da ginnastica a quelle tacco 12 (il primo paio glielo regalò suo padre). Le più strane che ha sono un paio di pinne con il tacco.

Come sostiene Valerie Steele (direttrice del Museum del Fashion Institute of Technology di New York) “c’è un po’ di Imelda Marcos in molte donne”. La ex first lady filippina, moglie di Ferdinand Marcos era nota per aver custodito nel palazzo presidenziale oltre 2700 paia di scarpe mentre il paese era ridotto quasi alla fame. Quando scappò in esilio nel 1986, il suo guardaroba finì nel Museo Nazionale di Manila.

Ecco un elenco delle insospettabili che sognano un armadio delle scarpe come quello di Carrie Bradshaw.

Serena Williams

La tennista è da anni il volto di Nike e stilisti come Versace e Valentino creano abiti su misura per lei (come quelli indossati al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle) ma da poco ha anche lanciato la sua prima linea di moda. Atleta e stilista, ama in particolare le scarpe. Che siano sportive o tacco 12, l’importante è che siano trendy come dimostrano quelle che ha scelto per il suo matrimonio: sotto l’abito di Alexander McQueen ha indossato prima un paio di sneakers Nike bianche con cristalli argento e oro, poi un paio di décolletées Versace. “Ho due passioni: il tennis e la moda e ho dovuto trovare il modo di farle coesistere” ha spiegato una volta.

Theresa May

La premier britannica ama le scarpe che acquista a Londra da Russell & Bromley e Beverly Feldman. Le piacciono in particolare le ballerine leopardate, i “cuissardes” ossia gli stivali sopra il ginocchio e il “kitten”, il mezzo tacco. “Quando i giornali mi criticano mi danno solo uno stimolo in più a comprarne nuove paia”, ha detto in un’intervista all’Evening Standard. Famose le sue ballerine a punta decorate con labbra sulle tonalità del rosso e rosa indossate il 21 ottobre scorso al Consiglio Ue a Bruxelles.

Le ballerine di Theresa May

La Regina Elisabetta II

La sovrana che da anni e anni è una trendsetter involontaria, ama le scarpe e indossa solo quelle realizzate a Kensington dai calzolai italiani Anello&Davide. L’azienda fondata nel 1922 produceva modelli da ballo e da teatro ed è famosa per aver creato le scarpette rosse di Dorothy nel Mago di Oz, i tacchi a spillo di Marylin Monroe, gli stivaletti per i Beatles, ma anche per film come Star Wars e Indiana Jones. Le scarpe della regina Elisabetta vengono realizzate a mano da un team di quattro artigiani che si occupano di scegliere i pellami, tagliarli, cucirli e infine di aggiungere la suola. La leggenda vuole che, un volta pronte, vengano indossate da un membro del suo staff, rigorosamente con lo stesso numero di piede, per renderle ancora più morbide e confortevoli. Questa figura, soprannominata Cenerentola, cammina per ore con le scarpe reali ai piedi, indossando calzini di cotone beige. Le è permesso camminare esclusivamente su tappeti per non sciuparne la suola, ma viene fatta anche una prova all’esterno per assicurarsi che non siano scivolose. Ogni paio costa all’incirca 1000 euro e da quasi 50 anni il modello che preferisce è quello più alla moda per il prossimo autunno - inverno: i mocassini simili al celebre morsetto dorato di Gucci.

I mocassini di Elisabetta II

Data ultima modifica 05 agosto 2018 ore 15:47