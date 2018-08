Katy Perry, concerto a sorpresa per la piccola fan malata di cancro

Regalo inaspettato per una fan di Katy Perry: la postar americana ha fatto visita a Grace Moores, sua ammiratrice australiana di 8 anni che non aveva potuto partecipare al suo concerto. La ragazza si era infatti sottoposta a un'operazione per rimuovere un tumore di 6 centimetri. Una situazione delicata, che ha spinto la cantante a preparare un mini-show tutto per lei.

L'appello

A rendere possibile l’incontro è stata Tiana, sorella 16enne di Grace, che spiegato su Twitter quanto la sorellina fosse entusiasta di poter partecipare al concerto di Katy Perry prima di scoprire la malattia: "È la sua più grande fan da quando aveva 3 anni. Per favore, aiutateci a metterci in contatto con lei". Il tweet, e l’hashtag #HelpGraceMeetKatyPerry sono stati ricondivisi milioni di volte, fino a catturare l’attenzione dello staff della popstar americana, che ha subito contattato la famiglia Moores.

L'incontro

Katy Perry ha fatto visita a Grace lo scorso lunedì, poco prima del suo concerto ad Adelaide. La popstar ha condiviso un breve video della visita sui social, spiegando: "Oggi è uno di quei giorni in cui mi sento un unicorno, perché posso usare i miei poteri per fare del bene". La cantante è arrivata dai Moores con alcuni musicisti, lasciando la sua piccola fan senza fiato: "Ha salutato tutti e ha chiesto a Grace di mostrarle la casa. Mia sorella non riusciva a parlare", ha spiegato Tiana Moores. Katy Perry ha quindi chiesto alla ragazza quali fossero i suoi brani preferiti e ha eseguito con due chitarristi una versione acustica di "Roar", "Firework" e "Chained to the rhythm". Tra un brano e l’altro, la cantante ha documentato l’incontro sui social: prima scattandosi un selfie alquanto bizzarro con lo snapchat di Grace, poi condividendo una story su Instagram con la piccola fan.