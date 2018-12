Milano, Jovanotti in concerto con due eventi speciali

Il "Lorenzo Live 2018" volge al termine. Per la chiusura del suo tour Jovanotti ha scelto il Forum di Assago, a Milano, con due date che si preannunciano spettacolari. Il 3 e il 4 luglio Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, terrà gli ultimi due concerti della sua tournée.

Due concerti speciali

Jovanotti torna dove il "Lorenzo Live 2018" è cominciato, cioè a Milano, dando il via a dodici repliche solo in questa arena, tutte già sold out. I concerti del 3 e 4 luglio sono stati annunciati ad aprile, voluti dal cantante per creare una specie di festa d'addio per la fine del tour. Come per le altre date, anche qui ci sarà il palco 360° gradi, oltre a una scaletta che è un mix di brani nuovi e hit storiche. Come ha raccontato in un'intervista a Sky Tg24, la figura che lo ha ispirato per i suoi live è Don Chisciotte.

Il tour "Lorenzo Live 2018"

"Lorenzo Live 2018" ha toccato Rimini, con 3 serate, Firenze, con 9 repliche, Torino, 5 repliche, e Bologna, 3 repliche. Solo al Palalottomatica di Roma Jovanotti ha tenuto dieci serate, dal 19 aprile al 2 maggio. "Vi faremo ballare, cantare, godere, emozionare, stancare, ridere, piangere, ricaricare, celebrare, vivere. Stiamo provando un sacco di pezzi, suoneremo fino alla fine del mondo, partendo dall'ombelico", aveva dichiarato il cantautore romano a margine della presentazione del suo nuovo album "Oh,vita!".

Il malore durante il tour

Un malore durante il "Lorenzo Live 2018" ha costretto Jovanotti a cancellare il concerto di Bologna lo scorso 16 aprile. Il cantautore romano ha avuto un edema alle corde vocali. La data bolognese è stata poi recuperata il 4 maggio.

Chi è Jovanotti

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, nasce da una famiglia toscana che presto si trasferisce a Roma. Qui parte la sua carriera da dj, che negli anni Ottanta gli farà incontrare Claudio Cecchetto, fautore dell'avvio della sua carriera. Anno dopo anno i suoi testi cambiano: l'evoluzione va da "La mia moto" a "L'ombelico del mondo", per arrivare a "Ti porto via con me", "A te" e "Oh, Vita!". Ad oggi Jovanotti ha inciso 14 album in studio e "Lorenzo Live 2018" è la sua sedicesima tournée.