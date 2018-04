Jovanotti rimanda data del tour per un edema alle corde vocali

Un piccolo edema alle corde vocali fa saltare la terza data di Lorenzo Jovanotti all'Unipol Arena di Bologna. Il concerto era in programma stasera, 16 aprile, ed è stato rinviato per motivi di salute. Verrà recuperato il 4 maggio, fanno sapere gli organizzatori, Trident Music, specificando che i biglietti precedentemente acquistati restano validi per lo show. Intanto da giovedì 19 aprile il tour riprenderà regolarmente e sarà al PalaLottomatica di Roma per dieci serate consecutive. A dare notizia del piccolo edema è stato lo stesso artista sulla sua pagina Facebook. "Se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente", scrive. Jovanotti, nel suo post, ha poi concluso dicendo: “E’ la prima volta che mi capita di dover rimandare uno show, mi dispiace molto”.

“In 3 giorni le corde tornano in forma”

In un secondo messaggio, sempre sui suoi canali social, Jovanotti ha postato una sua foto durante le terapie e ha scritto: "Recuperation! Il doc Fussi (che lo sta curando, ndr) ha detto che in 3 giorni le corde tornano in forma ma se avessi caricato un concerto stasera magari bombato di farmaci (…) avrei messo a rischio le corde vocali seriamente".

Come avere il rimborso

Gli organizzatori fanno saper che chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per il concerto saltato a Bologna potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove sono stati acquistati entro venerdì 27 aprile. Per chi ha acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità 'ritiro sul luogo dell'evento', il rimborso potrà essere chiesto scrivendo all'indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it sempre entro venerdì 27. Per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità 'spedizione tramite corriere espresso', il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro venerdì 27 (farà fede la data del timbro postale) all'indirizzo: TicketOne S.p.A. - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Il tour di Jovanotti

Lorenzo Live 2018 è partito il 12 febbraio da Milano. In programma, 50 date. Jovanotti si è già esibito a Rimini, Firenze e Torino. Poi, dopo Bologna, sarà la volta di varie città italiane, tra cui Roma, Acireale, Verona, Eboli, Ancona e Padova. E ancora Stoccarda, Vienna, Zurigo, Bruxelles e Londra. Jovanotti chiuderà il tour con due date, il 3 e il 4 luglio, a Milano.

