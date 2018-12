Madonna, una cover di Elvis Presley insieme a suo figlio

Madonna e suo figlio David hanno dato vita a una personalissima versione di "Can't Help Falling in Love" di Elvis Presley, immortalando la loro performance in un video poi postato su Instagram e accompagnato dal messaggio "Lisbon Living Room Session".

La clip sui social

Nel video su Instagram Madonna suona la chitarra e il figlio David l'accompagna al piano e nel canto. I due, al "debutto" video come coppia canora, si fermano e ripartono più volte. Alla fine della clip Madonna propone anche di rifare il pezzo per ottenere un risultato migliore.

Novità dal Portogallo

Dopo una lunga assenza dal mercato discografico degli inediti, nello scorso maggio Madonna ha annunciato un nuovo progetto. La notizia è stata diffusa attraverso un post sui social con un'immagine e un titolo, "Beautiful Game". L'ultimo album in studio della popstar, "Rebel Heart", risale a marzo 2015. Madonna ha anche ventilato la possibilità di un nuovo tour. Questo progetto musicale nasce dalla "nuova vita" della cantante in Portogallo, Paese in cui si è trasferita a settembre 2017.