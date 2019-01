Gorillaz, il nuovo album "The now now" esce il 29 giugno

Dopo una serie di indizi disseminati sul web negli scorsi giorni, è arrivata la conferma che i fan dei Gorillaz stavano aspettando: il nuovo album della band, "The now now", uscirà il prossimo 29 giugno. A diffondere la notizia con una story su Instagram, è stata Emma de Caunes, moglie del fumettista e co-fondatore del gruppo Jamie Hewlett.

Il nuovo disco

La story in questione mostra il titolo dell’album a caratteri cubitali accompagnato dalla data d’uscita. Solo pochi giorni fa i Gorillaz avevano lanciato un sito Internet, TheNowNow.tv, con un teaser video. Inoltre erano apparsi alcuni poster all’All Points East Festival di Londra con la scritta "No more unicorns anymore", motto già usato in alcuni lavori dal fumettista Jamie Hewlett, che con Damon Albarn ha fondato la band. Proprio alla fine dello scorso anno, Hewlett aveva dato alcune informazioni sul nuovo progetto della band: "Stiamo lavorando a un altro album dei Gorillaz che uscirà il prossimo anno, quindi stiamo andando dritti verso il nuovo disco senza pausa. Di solito ci prendiamo cinque anni buoni di pausa, ma questa volta abbiamo deciso di andare avanti" aveva fatto sapere.

Il precedente lavoro

L’ultimo album dei Gorillaz, "Humanz", è stato pubblicato nell’aprile 2017 dopo sette anni di pausa della band. Il tour associato al disco è ancora in corso, e vedrà il gruppo esibirsi anche in Italia, il prossimo 12 luglio, a Lucca. Proprio nel corso della tournée in atto, i Gorillaz hanno presentato due brani inediti, "Hollywood" e "Idaho", ma non è chiaro se saranno inclusi o meno in "The now now". Intanto entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare anche una serie tv animata dedicata alla band, le cui illustrazioni saranno curate da Jamie Hewlett, che ne dirigerà anche la première e il finale.