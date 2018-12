Gli Arctic Monkeys arrivano in concerto a Roma

Apertura in grande stile per il Roma Summer Fest: il 26 e 27 maggio si esibiranno all'Auditorium Parco della Musica gli Arctic Monkeys. La band inglese farà poi tappa al Mediolanum Forum di Assago il 4 giugno per promuovere il nuovo album "Tranquility Base Hotel & Casino".

Il tour

Il tour degli Arctic Monkeys ha preso il via a Los Angeles lo scorso 5 maggio e si concluderà con la doppia data di Newcastle il 27 e 28 settembre. Dopo la doppia tappa di Berlino, prima città europea a ospitare il tour 2018 del gruppo indie rock, la band arriverà a Roma il 26 e il 27 maggio con una doppia data già sold out all'Auditorium Parco della Musica. Dopo un'altra doppia data a Parigi e l'apparizione al Primavera Sound a Barcellona, gli Arctic Monkeys faranno ritorno nel Belpaese per una singola data, il 4 giugno, al Mediolanum Forum di Assago.

L'album

Gli Arctic Monkeys, nati nel 2002, sono formati oltre che dal frontman Alex Turner, da Jamie Cook (chitarra ritmica e solista), Matt Helders (batteria, seconda voce) e Nick O'Malley (basso, seconda voce). Il loro ultimo album "Tranquility Base Hotel & Casino" è stato pubblicato lo scorso 11 maggio, raggiungendo immediatamente la vetta delle classifiche musicali del Regno Unito e diventando il sesto consecutivo della band a riuscire nell’impresa. Dal lavoro è stato estratto il singolo "Four out of five". Nel complesso la band ha pubblicato sette album, di cui sei in studio e uno live.