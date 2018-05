"Tranquility Base Hotel & Casino", il nuovo album degli Arctic Monkeys

Gli Arctic Monkeys tornano con il nuovo album "Tranquility Base Hotel & Casino" a distanza di cinque anni dall'ultimo disco "Am" del 2013. Il gruppo guidato da Alex Turner ha presentato l'album suonando, nel corso del Tonight Show di Jimmy Fallon, "Four Out of Five", uno dei brani presenti nel disco.

Cinque anni di silenzio

In questi cinque anni che dividono "Am" dal nuovo album, il gruppo britannico ha mantenuto un totale silenzio, decidendo di non pubblicare alcun singolo prima dell'uscita del disco. Alcuni brani, però, sono stati suonati in anteprima come avvenuto nel corso del concerto dello scorso 2 maggio al The Observatory di San Diego. L'album "Tranquility Base Hotel & Casino" contiene in tutto 11 tracce ed è stato prodotto da James Ford e dal frontman del gruppo, Alex Turner.

Concerti a Roma e Milano

Gli Arctic Monkeys saranno a breve anche in Italia. Il 26 e il 27 maggio si esibiranno a Roma, mentre il prossimo 4 giugno andranno in scena al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il gruppo britannico, nato nel 2002, è formato oltre che dal frontman Alex Turner, da Jamie Cook (chitarra ritmica e solista), Matt Helders (batteria, seconda voce) e Nick O'Malley (basso, seconda voce). Nel complesso la band ha pubblicato sette album, di cui sei in studio e uno live.