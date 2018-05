Christina Aguilera è tornata con il nuovo singolo "Accelerate"

A sei anni di distanza dal suo ultimo progetto musicale, Christina Aguilera torna sulle scene con un nuovo singolo. Il brano, intitolato "Accelerate", anticipa l’uscita dell’album "Liberation" ed è stato realizzato in collaborazione con Ty Dolla $ign e 2 Chainz.

Il singolo

"Accelerate" è un brano più vicino alle sonorità hip hop ed r&b che a quelle spiccatamente pop della Aguilera degli esordi. La canzone è stata infatti prodotta da Kanye West, Che Pope e Mike Dean. Ad accompagnarla, un videoclip diretto da Zoey Grossman che vede Christina protagonista assoluta. La popstar si mostra sensuale e provocante, ammiccando tra cascate di glitter, miele e latte.

Il nuovo album

L'album "Liberation" arriverà invece il prossimo 15 giugno, a sei anni di distanza dal precedente "Lotus". Da allora, la popstar si è dedicata prevalentemente alla televisione, svolgendo il ruolo di giudice nel talent show The Voice. Intanto, è stata già diffusa la tracklist del nuovo disco, che include anche un duetto con Demi Lovato. Di seguito i sedici brani della scaletta di "Liberation": Liberation; Searching For Maria; Maria; Sick Of Sittin’; Dreamers; Fall In Line (feat. Demi Lovato); Right Moves (feat. Keida & Shenseea); Like I Do; Deserve; Twice; I Don’t Need It Anymore (Interlude); Accelerate (feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz); Pipe; Masochist; Unless It’s With You.