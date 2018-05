"Back to You", esce il 10 maggio il nuovo singolo di Selena Gomez

Selena Gomez torna con un nuovo singolo. Il titolo sarà "Back to You" e, come annunciato dalla stessa cantante, sarà disponibile in streaming e download a partire dal 10 maggio. La conferma dei rumors è diffusi dall'account Official Selenators, collegato alla casa discografica Interscope, è arrivata da parte della stessa Selena Gomez. Oltre alla data d'uscita, la cantante ha annunciato che il brano farà parte della colonna sonora della seconda stagione di "Tredici", serie tv da lei co-prodotta.

Il ritorno di Selena Gomez

Selena Gomez sembra tornata più forte che mai, dopo lo stop a causa delle conseguenze dei trattamenti del lupus, malattia autoimmune che l'ha costretta a subire un trapianto di rene, in cui ha anche rischiato la vita. Ora la cantante sembra interamente concentrata su un nuovo disco di cui ormai si attende solo l'annuncio ufficiale da parte della diretta interessata. Si ipotizza che il nuovo album conterrà “Wolves”, “Bad Liar” e “Fetish”, anche “Back To You”. Intanto, Gomez sembra già al lavoro su un nuovo videoclip. In una story pubblicata su Instagram si vede la cantante insieme con l'amica Petra Collins in una location che fa proprio pensare al set di un video.