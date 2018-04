Il ritorno di Christina Aguilera, verso un nuovo album

Dopo sei anni dal suo ultimo lavoro, Christina Aguilera potrebbe avere pronto un nuovo album. Gli indizi su questo ritorno in studio sono arrivati durante un concerto a Baku, Azerbaigian, in cui la cantante ha condiviso un video che la vede protagonista. Al termine della clip spunta quello che dovrebbe essere il nome del suo ultimo lavoro: "Liberation".

Il ritorno di Xtina

Sono passati sei anni dall'uscita di "Lotus" (2012) e Xtina - come viene chiamata dai fan - ha passato l'ultimo periodo ad occuparsi di questioni più personali, lontano dalle luci dei riflettori. La notizia di un possibile ritorno sulle scene era trapelata su Reddit, dove era stato anticipato il nome del nuovo album e ne era stata condivisa anche una possibile tracklist. Ora, grazie alla clip diffusa durante l'ultimo concerto del 28 aprile, Aguilera ha fornito ai suoi fan qualche indizio in più.

La "liberation" di Christina Aguilera

Il video conferma il titolo dell'album, che si chiamerà appunto "Liberation", e dà una serie di informazioni e riferimenti sul concept che si cela dietro le nuove canzoni. Partendo dalla "X" con cui sintetizza le prime lettere del suo nome, Aguilera pronuncia alcune parole chiave come "experiment" (sperimentare) ed "exist" (esistere). Al termine della clip l'artista annuncia "my liberation" (la mia liberazione) e lancia al suo pubblico un invito: "be liberated with me", liberatevi con me.