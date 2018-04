Avengers da record: incasso globale da 630 milioni di dollari

Debutto da record per Avengers al botteghino. Infinity War, nuovo capitolo della saga, ha raccolto 630 milioni di dollari in tutto il mondo. Polverizzato il precedente record che apparteneva Fast and Furious 8, che si era fermato a 541,9 milioni.

Record al botteghino

Un primato notevole se si pensa che in Cina, secondo mercato mondiale, il film - diretto da Joe e Anthony Russo e distribuito da Disney - non è ancora uscito: debutterà il prossimo 11 maggio. Solo negli Usa, al suo esordio, la pellicola ha incassato 250 milioni. Anche qui battuto un altro record, quello di Star Wars: Il risveglio della forza, che ne aveva racimolati 248.

La classifica italiana

Il blockbuster Disney che riunisce tutti i supereroi Marvel domina anche in Italia con poco più di 6 milioni di euro nel fine settimana e 9 milioni totali in cinque giorni di programmazione: una media per sala - secondo Cinetel - di 6.240 euro per un totale di 976 copie. Al secondo posto si piazza Loro 1, prima parte dell'opera di Paolo Sorrentino: in sei giorni, il Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo rastrella 1,7 milioni (poco più di un milione solo nel weekend). Al terzo posto Escobar - Il fascino del male con Javier Bardem e Penelope Cruz. Per il film di Fernando Leon de Aranoa 635 mila euro nel fine settimana e due milioni in totale dal debutto. A dispetto del ponte, il box office totale fa segnare 9,3 milioni in totale: il 140% in più rispetto allo scorso weekend.