I Blink 182 al lavoro su nuovi brani musicali

A due anni di distanza dal loro ultimo album "California" i Blink 182 sarebbero al lavoro su nuovi brani musicali. Mark Hoppus e Travis Barker hanno infatti condiviso degli scatti dagli studi di registrazione sui rispettivi profili Snapchat.

I nuovi progetti

"Nuove canzoni dei Blink 182", si legge a corredo di uno degli scatti postati da Barker e Hoppus mentre suonano. Non si hanno tuttavia maggiori notizie in merito alle nuove fatiche musicali della band, che già all'inizio di questo 2018 aveva annunciato di esser pronta a lavorare ad un nuovo album. Il disco sarebbe il secondo della formazione senza Tom DeLonge, che nel 2015 è stato rimpiazzato alla voce e alla chitarra da Matt Skiba. Tra i progetti confermati del gruppo c’è invece la realizzazione di una serie di concerti al Palms Casino di Las Vegas. La residency si terrà tra maggio, giugno, ottobre e novembre: nell'annunciare la nuova avventura, i Blink 182 hanno ironizzato sulla possibilità di sposare i fan sul palco durante i loro live.

I Blink 182

I Blink 182 si sono formati nel 1982 a San Diego, e la formazione originale prevedeva Mark Hoppus, Tom DeLonge e Scott Raynor, a cui subentrò nel 1998 Travis Barker. È comunque nel 1999 che la band ha conosciuto la fama mondiale grazie all'album "Enema of the State", da cui sono stati estratti i singoli "What’s my age again?" e "All the small things". Riconosciuti tra gli esponenti più noti della musica punk rock anni '90, hanno pubblicato sette album in studio e oltre venti singoli, vendendo più di 35 milioni di dischi.