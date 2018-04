Kanye West sta pubblicando un libro in tempo reale su Twitter

Kanye West sta scrivendo un libro. Ma i suoi fan non dovranno aspettare che sia finito e stampato per leggerlo. Infatti la star, colto da "un innato bisogno di esprimersi", ha iniziato a pubblicare i suoi pensieri in tempo reale su Twitter, segnando la fine di una prolungata assenza.

La versione di Kanye

Padre di tre figli avuti con Kim Kardashian, Kanye West sembra ora completamente assorbito dallo sforzo di esprimere la sua visione del mondo 280 caratteri alla volta. "Quando ti svegli non prendere subito in mano il telefono o non andare su internet o anche solo non parlare con nessuno almeno per un'ora se possibile - scrive la star vincitrice agli Mtv Video Music Awards -. Stai fermo e goditi la tua immaginazione. È meglio di qualsiasi film". Il tenore dei suoi messaggi mette in evidenza l'importanza della visione, delle emozioni e dell'immaginazione.

I pensieri filosofici di Kanye West

Solo dopo numerosi post arriva la conferma che tutti questi testi confluiranno in un libro. "Comunque questo è il mio libro che sto scrivendo in tempo reale. Niente editori o pubblicitari mi diranno cosa mettere dove o quante pagine scrivere - continua West -. Non è un'opportunità finanziaria è un innato bisogno di esprimermi".

La settimana scorsa West è tornato a postare i suoi pensieri, foto delle sue creazioni di design e status estemporanei. Dopo l'annuncio del suo impegno nella scrittura di un libro di filosofia dal titolo "Break The Simulation", i tweet sul suo profilo ufficiale hanno cambiato tenore, trasformandosi in un work in progress letterario. Tema: pensieri sull'arte. In uno dei suoi tweet spiega la sua visione sulla proprietà intellettuale. "Preoccupiamoci meno della proprietà delle idee. È importante che le idee vedano la luce del giorno anche se non ci viene alcun riconoscimento per loro. Preoccupiamoci meno del riconoscimento e della validazione esterna".