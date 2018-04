Concerto a sorpresa dei Thirty Seconds to Mars davanti al Louvre

Dalla metropolitana di New York al Louvre di Parigi: esattamente come qualche settimana fa nella Grande Mela, i Thirty Seconds to Mars hanno regalato ai loro fan francesi un concerto a sorpresa davanti al museo più famoso del mondo. La band sta attualmente promuovendo l'ultimo album "America".

Lo show a Parigi

"Parigi! Ci vediamo alle 17h al Louvre per un concerto acustico eccezionale!": con queste parole, a poche ore dalla performance, Jared Leto ha lanciato l’appuntamento sul suo profilo Twitter ufficiale. L’appello è stato accolto da centinaia di fan, che si sono riversati nel cuore della Ville Lumiere per assistere allo show dei loro beniamini. I Thirty Seconds to Mars si sono esibiti sulle note dei loro più grandi successi e hanno proposto anche alcuni brani tratti dall’ultimo album "America". Dopo il Louvre, la band si è recata anche in altri celebri luoghi della città, come il Pont des Arts.

L'album "America"

Solo qualche settimana fa, in occasione dell’uscita dell’album "America", i Thirty Seconds to Mars avevano annunciato l’iniziativa #MarsAcrossAmerica: "Unitevi a Jared Leto mentre attraversa questo bellissimo Paese in autostop, bicicletta, camminando o correndo" scriveva la band sui suoi canali social. L’iniziativa era stata lanciata con una performance a sorpresa in alcuni luoghi simbolo della città di New York, per poi essere replicata anche a Parigi. La band si trova attualmente in Europa per il "Monolith Tour", che ha visto Jared Leto e soci esibirsi il 16 marzo al Palalottomatica di Roma e il 17 all'Unipol Arena di Bologna. Il gruppo sarà anche fra gli headliner del "Milano Rocks", in programma il prossimo 8 settembre.