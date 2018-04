"Will We Be Strangers", ecco il nuovo singolo di Elisa

"Will We Be Strangers". È questo il titolo del nuovo singolo di Elisa, disponibile da venerdì 13 aprile in streaming e in radio dopo essere stato presentato in anteprima durante un concerto a Londra. L'arrivo del brano su Spotify è stato annunciato dalla cantante friulana su Twitter.

Arriva un nuovo album?

"Will We Be Stranger", prodotto da Big Fish e Rhade, potrebbe essere l'anticipazione di un nuovo album di inediti. L'ultimo disco registrato in studio da Elisa, "On", è infatti datato 2016 e ci si aspetta l'arrivo della decima fatica della cantante di Monfalcone, che ha compiuto 40 anni lo scorso dicembre. La canzone era stata presentata al Jazz Café di Londra durante la prima tappa del tour europeo di Elisa. Il brano, cantato in inglese, ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit della prossima estate, con un incrocio di elettronica e pop che vanno a comporre un pezzo molto ballabile.

Il tour europeo

In attesa di notizie sul nuovo album, Elisa proseguirà il suo tour che riprenderà, come si può vedere dalla sua pagina ufficiale Facebook, con tre date in Germania: il 9 maggio a Monaco di Baviera, il 10 a Berlino e l'11 a Colonia. Il 13 maggio i live proseguiranno a Zurigo e il giorno successivo a Parigi per poi arrivare a Bruxelles il 16 maggio. Il pubblico si aspetta anche nuove date in Italia dopo i quattro concerti organizzati lo scorso settembre all'Arena di Verona per celebrare i suoi 20 anni di carriera, in occasione dei quali Elisa aveva anche pubblicato il singolo "Ogni istante" per ringraziare i suoi fan.