"Let me", ecco il nuovo video di Zayn Malik

Si intitola "Let me" il nuovo singolo pubblicato da Zayn Malik che anticipa l'uscita del suo secondo album da solista. Sul web è stato diffuso il videoclip del brano, diretto dal regista José Padilha e interpretato dall'attore Steven Bauer.

Il video

"Let me" è stata prodotta da Zayn Malik con il duo di produttori Mykl, già responsabili del successo di "Pillowtalk". Il brano, che racconta delle promesse d'amore fatte da un uomo alla ragazza di cui è innamorato, è stato registrato nei leggendari Electric Lady Studios di New York City costruiti da Jimi Hendrix. Il videoclip è stato invece diretto dal regista Josè Padilha (RoboCop e Narcos), ed è da intendersi come un sequel della clip di "Dusk Till Dawn", precedente singolo di Zayn Malik. Il filmato vede il cantante confrontarsi con pericolosi criminali tra lussuosi yacht e night club, ma la situazione precipiterà quando il ragazzo intreccerà una pericolosa relazione con la fidanzata di un gangster. A prestare il volto all'antagonista del video è l’attore di origini cubane Steven Bauer, noto per il ruolo di Manny Ribera in "Scarface". La clip potrebbe per avere un seguito, come lascia intendere la scritta finale "To be continued".

Il nuovo disco

"Let me" anticipa l'uscita del secondo album solista di Zayn Malik. Nel disco, che non ha ancora un titolo né una data d'uscita, sarà inserita anche la hit "Dusk till dawn", realizzata in collaborazione con Sia. Il precedente lavoro dell'artista, "Mind of mine", ha debuttato nel 2016 alla prima posizione delle classifiche musicali in Gran Bretagna e Stati Uniti. Dal disco sono stati estratti i singoli "Pillowtalk", "Like I would" e "Wrong".

Dagli One Direction alla love story con Gigi Hadid

Zayn Malik ha raggiunto la fama con gli One Direction nel 2010. Nel 2015 ha tuttavia abbandonato la boyband per proseguire la sua carriera come solista. Il musicista è noto alle cronache rosa anche per essere stato fidanzato con la top model Gigi Hadid, dalla quale si è separato lo scorso mese dopo due anni d'amore. "Io e Gigi abbiamo avuto un'incredibile, profonda e amorevole relazione. Nutro grande rispetto e adorazione per lei come donna e come amica. Possiede un animo incredibile. Ringrazio tutti i fan che vogliono rispettare questa difficile decisione e la nostra privacy", aveva scritto il cantante sui suoi canali social annunciando la rottura.