Da Jovanotti ai The Chainsmokers: i concerti in programma a marzo 2018

Marzo si prepara a regalare agli appassionati di musica momenti indimenticabili. Dalle nuove tappe del "Lorenzo Live 2018", all'inizio del tour di Giorgia passando per il concerto dei Franz Ferdinand freschi di nuovo singolo, ecco alcuni degli appuntamenti musicali da non perdere nei prossimi 31 giorni.

Gli eventi di marzo

Grande attesa per il concerto dei The Chainsmokers, il gruppo menzionato nella top 10 degli artisti che hanno venduto di più nel 2017, sarà infatti in Italia il prossimo 3 marzo e si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La stessa struttura bolognese farà poi spazio, pochi giorni dopo, ad un'altra grande band internazionale: il 15 marzo toccherà infatti ai Franz Ferdinand, reduci dal successo di "Feel The Love Go". Ma marzo sarà anche il mese di Guè Pequeno, protagonista di tre tappe imperdibili: il 2 marzo salirà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, il 3 al Vox Club di Nonantola e il 4 al Fabrique di Milano. Il 2 marzo inizia invece "Oronero Live", il nuovo tour di Giorgia dedicato all'omonimo album uscito lo scorso 19 gennaio. Prima tappa al Palalottomatica di Roma, dove ci saranno ben due concerti, il 2 e il 3 marzo. Doppio appuntamento anche a Milano e Padova: la cantante sarà infatti al Mediolanum Forum di Assago il 7 e l'8 marzo, per poi spostarsi alla Kioene Arena il 12 e il 13 marzo.

Gli altri big italiani

Lorenzo Cherubini continua la sua invasione dei palazzetti italiani con il "Lorenzo Live 2018", dedicato all'album "Oh vita!". Sarà a Rimini il 3, il 4 e il 6 marzo, per poi proseguire con nove concerti al Nelson Mandela Forum di Firenze (11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22). Entra nel vivo anche il tour di Francesca Michielin, impegnata nella promozione del suo album "2640", uscito lo scorso 12 gennaio. La vincitrice della quinta edizione di X Factor sarà a Parma (16/3), al Fabrique di Milano (17/3), a Bologna (25/3), per chiudere il suo intenso mese a Catania (31/3). In giro per l'Italia ci sarà però anche uno dei giudici di X Factor: continua infatti il "Caos in Teatro" tour di Levante. Appuntamento a Milano (4 e 5 marzo), Genova (6/3), Roma (8/3), Senigallia (10/3), Napoli (12/3), Lugano (17/3), Torino (19/3), Palermo (22/3), Catania (23/3), Parma (28/3) e Padova (23/3).

Gianna Nannini, The Kolors e Brunori Sas



Prosegue il "Fenomenale Tour" di Gianna Nannini, che arriverà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 29 marzo, per poi spostarsi al PalaPrometeo di Ancona il 30 marzo. Cinque date a marzo per i The Kolors: il 4 marzo si esibiranno a Napoli, per poi proseguire verso Roma (5/3), Bologna (7/3), Milano (10/3) e Torino (12/3). Continuano anche gli appuntamenti di "Brunori a Teatro - Canzoni e monologhi sull'incertezza" con ben 13 eventi previsti per il mese di marzo: Brunori Sas sarà a Varese (1/3), per poi proseguire verso il Teatro Europauditorium di Bologna (5/3), Udine (6/3), Ravenna (7/3), Roma (13/3), Assisi (14/3), Ancona (15/3), Catania (21/3), Palermo (22/3), Torino (27/3), Padova (28/3) per finire con un doppio appuntamento al Teatro Verdi di Firenze il 29 e il 30 marzo.

I grandi della musica leggera



Numerosissimi gli appuntamenti con la musica leggera italiana. Appuntamento unico per Patty Pravo al Teatro Nazionale CheBanca di Milano il prossimo 6 marzo. Massimo Ranieri sarà a Brescia (10/3), a Piacenza (23/3), a Firenze (24/3), a Grosseto (25/3) e a Sulmona (28/3). Ornella Vanoni sarà a Bologna (21/3), a Brescia (25/3) e a Roma (29/3). Gianni Morandi porterà il suo "D'Amore d'autore Tour 2018", dedicato al suo quarantesimo album in studio, a Torino (3/3), Firenze (5/3), Livorno (7/3), Perugia (9/3), Roma (10/3), Eboli (12/3), Napoli (13/3), Reggio Calabria (15/3), Bari (19/3), Ancona (21/3), Padova (22/3), Casalecchio di Reno (24/3), Assago (28/3). Zucchero torna live nel 2018 con il tour "Wanted – Un'altra storia": il cantante si esibirà a Firenze (3/3), Pesaro (5/3), Roma (7/3), Eboli (8/3), Acireale (10/3), Bari (12/3) e Casalecchio di Reno (13/3). Prime date per Luca Barbarossa, che si esibirà a Rimini (18/3), a Napoli (21/3), a Genova (24/3) e Milano (26/3).

Marzo a ritmo di jazz

Tanti gli eventi dedicati alla musica jazz in Italia. Il 19 marzo 2003 apriva il Blue Note di Milano: quest'anno il celebre club di via Borsieri festeggerà i 15 anni di attività ospitando tante star sul suo palcoscenico. L'1 e 2 marzo Paolo Fresu e il suo Devil Quartet daranno il via ai festeggiamenti. All'accoppiata si aggiungerà poi il celebre Quintet. Il 17 marzo è invece previsto il Birthday Party ufficiale, accompagnato dalla musica del quintetto di Nick The Nightfly con Sarah Jane Morris e Karima. Il 24 marzo, per la prima volta sul palco del Blue Note, ci sarà Toquinho (qui la programmazione completa). Entra nel vivo anche il festival jazz dell'Emilia Romagna Crossroads (tutti gli eventi in programma). Sabato 3 marzo Dave Douglas e Uri Cane saranno i protagonisti a Piacenza con l'evento "Present Joys". Il 15 marzo Rimini ospiterà, al Teatro degli Atti, Michel Portal Quartet, mentre martedì 20 marzo sarà il momento di Lee Konitz al Milestone di Piacenza. Spostandoci in alta quota, Gegè Telesforo aprirà il Dolomiti Ski Jazz con un concerto all'Auditorium Palafiemme di Cavalese il 10 marzo. E ancora il 15 marzo sarà il turno di Scott Hamilton al Teatro Comunale di Tesero, mentre il Francesco Bearzatti Tinissima Quartet si esibirà in "This Machine Kills Fascists", uno spettacolo di brani originali in onore di Woody Guthrie. Infine, appuntamento da non perdere al Teatro La Fenice di Venezia con Giovanni Guidi e Daniele di Bonaventura, che si esibiranno il 24 marzo.