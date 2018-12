Carlos Santana in Italia per tre concerti in estate

Carlos Santana e i suoi riff di chitarra arriveranno presto in Italia: il musicista messicano sarà infatti impegnato nel Belpaese con il suo "Divination tour" la prossima estate. Tre le date annunciate: il 28 giugno al Milano Summer Festival (Ippodromo), il 29 a Padova (Arena Live! Gran Teatro GEOX) e il 1 luglio a Cattolica (Arena della Regina).

I concerti

L’ultima presenza di Carlos Santana in Italia risale al 2016, anno in cui si esibì in ben quattro concerti per promuovere l'album "Santana IV". I nuovi appuntamenti vedranno il musicista ripercorrere i brani di maggior successo della sua carriera, come "Europa", "Oye como va" o "Black magic woman". I biglietti per le tre date saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 8 febbraio su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

La carriera

Considerato uno dei più influenti chitarristi della storia della musica, Carlos Santana si è fatto conoscere dal grande pubblico per il suo particolare stile musicale, in cui fonde Latin American jazz e rock. Figlio di un musicista messicano trasferitosi a San Francisco nel 1962, fondò nel 1968 il gruppo Santana, che nell'agosto del 1969 lo lanciò verso un'immediata fama internazionale al Festival di Woodstock. In carriera ha venduto oltre 80 milioni di album e collezionato 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy Awards. Tra gli artisti con cui ha collaborato, ci sono Michael Jackson, Eric Clapton, Tina Turner e Shakira.