"Ant-Man and The Wasp", ecco il primo trailer del film

A poche ore dall’anteprima mondiale di "Black Panther", Marvel e Disney hanno diffuso in rete il trailer di uno dei cinecomic più attesi della stagione: "Ant-Man and the Wasp", secondo capitolo della saga dedicata al celebre eroe formica in arrivo al cinema la prossima estate.

La trama

"Ant-Man and the Wasp" segna il ritorno in cabina di regia di Peyton Reed, che aveva diretto anche il primo capitolo della saga uscito nel 2015. La trama dell'atteso sequel riprende poco dopo gli episodi narrati in Captain America: Civil War e vede Scott Lang alle prese con le conseguenze delle sue scelte come padre e supereroe. Tuttavia, nonostante non sia ancora riuscito a trovare un perfetto equilibrio nella sua vita, sarà convocato da Hope van Dyne e dal Dottor Hank Pym per una nuova urgente missione nei panni di Ant-Man. Accanto a lui, questa volta, ci sarà la coraggiosa Wasp.

Il cast

Nel cast della pellicola ci saranno, nei panni dei protagonisti, Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Con loro anche Michael Douglas (Henry Pym), Michael Peña (Luis), Laurence Fishburne (Bill Foster), Hannah John-Kamen (Ghost) e Michelle Pfeiffer, che interpreterà il ruolo di Janet Van Dyne, la prima Wasp. La sceneggiatura porta invece la firma di Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Chris McKenna, Erik Sommers e Paul Rudd. Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 6 luglio, e in quelle italiane nei mesi estivi, anche se non c’è ancora una data ufficiale.