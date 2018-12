Oscar, 4 nomination per Guadagnino. Del Toro in corsa per 13 statuette

Ci sarà anche l’Italia in gara per gli Oscar 2018, che si svolgeranno il prossimo 4 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Le nomination, annunciate nella giornata del 23 gennaio, vedono infatti in corsa per quattro statuette "Call Me by Your Name" di Luca Guadagnino. La pellicola del regista toscano è in lizza per i titoli di miglior film, miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), miglior sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e miglior canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of Love). Super favorito della vigilia, "The Shape of Water" di Guillermo del Toro, che con 13 candidature ha eguagliato il record di "Titanic", "La La Land" ed "Eva contro Eva". Seguono "Dunkirk" e "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", rispettivamente a quota 8 e 7.

Oscar al femminile

Greta Gerwig diventa la quinta donna nella storia dell'Academy a ricevere una candidatura per la Miglior Regia dopo Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola e Kathryn Bigelow. Rachel Morrison è invece la prima in assoluto a ricevere una nomination nella categoria "Miglior Fotografia". Meryl Streep agguanta la 21esima candidatura della sua carriera per la performance in "The Post".

Le candidature



A contendere il titolo di Miglior Film al favorito "The shape of water" saranno, oltre a "Call Me by Your Name", "Darkest hour", "Dunkirk", "Phantom Thread", "The Post", "Get out", "Lady bird" e "Three Billboards Outside Ebbing, Missour". Per quanto riguarda le categorie attoriali, invece, il favorito Gary Oldman si troverà di fronte Timothée Chalamet, protagonista di "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis per "Phantom Thread", Daniel Kaluuya per "Get Out" e Denzel Washington per il ruolo in "Roman J. Israel, Esq". Sul fronte femminile si prospetta un'agguerrita battaglia tra l'intensa Sally Hawkins di "The Shape of Water" e Frances McDormand, la Mildred Hayes di "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Completano la cinquina Saoirse Ronan per "Lady Bird", Meryl Streep per "The Post" e Margot Robbie, che con "I, Tonya" agguanta la prima nomination agli Academy della sua carriera.



Di seguito le nomination:

Miglior Film: "Call Me By Your Name"; "Darkest Hour"; "Dunkirk"; "Get Out"; "Lady Bird"; "Phantom Thread"; "The Post"; "The Shape of Water"; "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Miglior Regista: Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread), Guillermo del Toro ( The Shape of Water)

Miglior attore protagonista:Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread),Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

Miglior attrice protagonista: Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie ( I, Tonya), Saoirse Ronan ( Lady Bird), Meryl Streep ( The Post)

Miglior Attore non protagonista: Willem Dafoe (The Florida Project); Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Richard Jenkins (The Shape of Water), Christopher Plummer (All the Money in the World), Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Miglior Attrice non protagonista: Mary J. Blige (Mudbound), Allison Janney (I, Tonya), Leslie Manville ( Phantom Thread), Laurie Metcalf ( Lady Bird), Octavia Spencer (The Shape of Water)

Miglior Film in lingua straniera: "A Fantastic Woman" (Cile); "On Body and Soul" (Ungheria); L'insulto (Libano); "Loveless" (Russia); "The square" (Svezia)

Miglior Colonna Sonora:"Dunkirk"; "Phantom Thread"; "The Shape of Water"; "Star Wars: The Last Jedi"; "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Miglior Canzone Originale: "Remember Me" (Coco); "Mystery of Love" (Call Me By Your Name); "This Is Me" (The Greatest Showman); "Mighty River" (Mudbound), "Stand Up For Something" (Marshall)

