Fedez svela il numero di Rovazzi su Instagram: il telefono va in tilt

In occasione del compleanno di Fabio Rovazzi, il suo amico Fedez ha escogitato uno scherzo condiviso sul proprio profilo Instagram. Mentre si trovavano insieme a cena in un locale per festeggiare il compleanno di Rovazzi, il rapper ha rivelato il numero di telefono dell’autore di “Andiamo a comandare”, invitando tutti i followers a mandargli un messaggio con scritto “Sei teso?”. Nel giro di pochi secondi, il cellulare di Rovazzi è stato sommerso da centinaia di chiamate e messaggi, tra lo stupore della vittima e le risate di Fedez, che ha immortalato la scena con un video in una storia di Instagram. Il post del rapper ha superato in breve tempo 1,5 milioni di visualizzazioni.

Rovazzi arriva al cinema

Oltre ad aver compiuto 24 anni, Fabio Rovazzi ha festeggiato anche il suo debutto al cinema come attore nel nuovo film di Gennaro Nunziante “Il Vegetale”, nelle sale dal 18 gennaio. Si tratta di una commedia leggera e divertente che riserva più di un momento di malinconia e di amarezza. Rovazzi interpretata un ragazzo di nome Fabio che si ritrova a gestire l'azienda del padre e a tuffarsi nel mondo del lavoro.