All'asta il motorino che fu di John Lennon

Andrà all'asta il 4 marzo la "monkey bike" di John Lennon, un motorino che l'ex Beatle utilizzava per spostarsi all'interno della sua proprietà di Tittenhurst Park nel Surrey, dove abitò dal 1969 al 1971. Il veicolo - una Honda XUC 91H di colore rosso con piccole ruote da cross - fu immortalato in varie fotografie, e sarà venduto dalla H&H Classics.

Un pezzo da collezione

La "monkey bike" (dal nome dato alle moto di questo modello) fu venduta da John Lennon a Henry Graham nel 1971, passando qualche mese più tardi nelle mani del suo attuale proprietario, John Harington. L'uomo ha spesso esposto la motocicletta in numerosi eventi e mostre, prima di decidere di venderla: il motorino sarà messo all'asta da H&H Classics il prossimo 4 marzo al Bickenhill, Solihull, in Inghilterra, e il suo valore stimato è di circa 30mila sterline. "Siamo ovviamente eccitati ed entusiasti per la vendita di questa moto, vista la sua straordinaria origina", ha spiegato, Mark Bryan, direttore delle vendite del Motorcycle Department di H&H Classics.



I cimeli dei Beatles all'asta

Non è la prima volta che un cimelio appartenuto ad uno dei Fab Four finisce all'asta. Lo scorso luglio era stata venduta per 1.5 milioni di dollari la copia di "Double Fantasy" autografata da John Lennon all’uomo che lo avrebbe poi ucciso poche ore dopo davanti alla sua residenza a New York. A marzo, invece, erano stati messi all'asta a Parigi ben 15mila dischi dei Beatles appartenenti alla collezione di Jacques Valcouve, 60enne che aveva cominciato a raccogliere memorabilia della band negli anni Settanta. Nel 2015 toccò alla chitarra utilizzata dallo stesso Lennon per comporre e registrare Love Me Do, I Want to Hold Your Hand e altri successi, battuta dalla Julienne's Auction per 2,4 milioni di dollari.