Mariangela Pira: "Dal lavoro alla sanità, ecco le sfide che il Covid ci impone"

Arriva in libreria "Anno zero d.C.", un saggio edito da Chiarelettere in cui la giornalista di Sky TG24 indaga anche su come cambierà l'economia reale, il mondo degli investimenti e i rapporti internazionali. Anticipiamo un breve estratto

La sanità resterà un tema fondamentale nel prossimo periodo. La demografia ha invertito la piramide. Trent’anni fa era larga in basso e stretta in alto, oggi è larga in alto e stretta in basso, è diventata un’anfora romana, per non dire un’urna.

E quindi? Pensiamo di gestire la salute di milioni di pensionati con le code dal medico di base? Non credo.

In Italia c’è il più alto tasso di dipendenza dei pensionati dai lavoratori e il più alto tasso di spesa sociale per le pensioni sul Pil, pari al 18 per cento, ovvero il doppio della media Ocse. Metteremo una persona di sessantadue anni in frigorifero e per, mediamente, altri vent’anni le pagheremo la pensione? No, il 2020 lo ha dimostrato palesemente: questa persona può continuare a lavorare da remoto con il digitale, in modo non usurante.

Penso all’advisory, alla docenza, all’assistenza, al supporto, all’organizzazione, tutti lavori che potrebbero essere fatti da un sessantaduenne seduto a casa sua, anche per quattro ore, non per forza otto; valorizzandolo, tenendolo dentro al ciclo della produzione del valore, perché la sua esperienza è importante. Il posto del lavoro non è più la fabbrica. In Italia il 17,5 per cento del Pil deriva dal manufacturing, l’80 per cento dai servizi, il 4 per cento dall’agricoltura.