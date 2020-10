Le donne guadagnano meno: come se lavorassero ogni anno solo da marzo

In Italia, come in tanti altri Paesi del mondo, le donne guadagnano meno degli uomini. Questo accade perché spesso lavorano part-time e non raggiungono ruoli apicali. Eppure i dati non sono chiarissimi. Quelli dell'Eurostat mostrano che in Italia il divario di salario tra uomini e donne è solo del 5% (mentre, per esempio, in Germania è quasi del 21%): una percentuale che potrebbe lasciarci ben sperare. Ma è solo un'illusione. Si tratta infatti del frutto del fatto che nel nostro Paese lavorano pochissime donne, meno di 1 su 2 in età da lavoro, e in particolare solo chi ha un salario medio o alto rimane nel mercato del lavoro. Le altre sono costrette a lasciare la carriera per dedicarsi alla cura famigliare. Facciamo un esempio che chiarisce: se una donna con figli piccoli è costretta ad assumere una baby sitter il cui stipendio mensile supera il proprio, potrebbe decidere di lasciare il lavoro e occuparsi direttamente dei figli. Così risparmierebbe. Perciò, in questo caso, rimarrebbero al lavoro soltanto le donne con uno stipendio superiore al costo di pagare una baby sitter. E proprio per casi come questo la media dello stipendio femminile aumenta artificialmente.