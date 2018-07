Chi è Fabrizio Palermo, nuovo amministratore delegato della Cdp

Fumata bianca tra governo e maggioranza sul nome di Fabrizio Palermo per il ruolo di amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti. Palermo ricopre già una carica nell’istituto, di cui è direttore finanziario dal 2014. Ecco i principali passaggi della carriera del manager ora alla guida di una delle più importante società partecipare dello Stato.



Analista finanziario per Morgan Stanley

Nato nel 1971 a Perugia, ha conseguito una laurea in Economia e commercio alla Sapienza di Roma nel 1994. Come spiega il suo curriculum presente sul sito web di Fincantieri, il suo percorso professionale inizia a Londra dove già giovanissimo diventa analista finanziario della divisione investment banking di Morgan Stanley. Dal 1998 al 2005 ha lavorato come consulente strategico in McKinsey, dove si è specializzato in operazioni di risanamento e rilancio per grandi gruppi industriali e finanziari italiani ed europei.

Il passaggio a Fincantieri



Per Palermo la prima esperienza in aziende statali è quella con Fincantieri dove viene assunto nel 2005 come Direttore business development e corporate finance. Da lì prosegue la scalata e arriva a ricoprire la carica di vicedirettore generale dal 2011 al 2014 e di direttore finanziario dal 2006 al 2014.

Dal 2014 in Cassa depositi e prestiti



Nel 2014, poi, il passaggio alla Cassa depositi e prestiti. Nel frattempo resta consigliere di Fincantieri e tra gli altri incarichi fa parte anche del consiglio del fondo Atlante, lanciato per salvare le banche in difficoltà.