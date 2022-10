Bonus affitto giovani: come ottenere fino a 2000 euro di detrazione

Si tratta di un contributo statale rivolto agli under 31 che vivono in affitto ed erogato sotto forma di sconto sull’imposta IRPEF. La nuova normativa innalza il periodo del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto

I giovani di età compresa tra 20 e 31 anni, che vivono in una casa in affitto (o la condividono con altri affittuari), hanno la possibilità di richiedere la detrazione prevista dal Bonus affitto giovani 2022. L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori specifiche sulla misura, definendo le novità sui requisiti necessari per accedere al contributo (qui il PDF)

Chi può richiedere la detrazione

Per accedere allo sconto sull’imposta IRPEF bisogno avere tra i 20 e i 31 anni compiuti, un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, avere un regolare contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate.

Quanto si riceve con il bonus?

Il contributo riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate va da un minimo di 991,60 euro e fino al 20% del canone di affitto con un tetto massimo di duemila euro. Lo stesso ente chiarisce “ In caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione”

Le novità introdotte

La nuova normativa eleva il requisito anagrafico dai 30 ai 31 anni non compiuti, estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza) e aumenta il periodo dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.