Negozi e ristorazione, imprenditori sempre più anziani: l’età media supera i 52 anniEconomia
Introduzione
Il commercio e la ristorazione italiani perdono imprese e faticano ad attrarre le nuove generazioni. Negli ultimi sei anni, l'età media di chi possiede o partecipa alla gestione delle attività è aumentata sensibilmente, mentre il numero degli esercizi commerciali continua a diminuire. Secondo un'analisi di Confesercenti, basata sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025, titolari e soci hanno oggi mediamente 52,4 anni, contro i 49,2 del 2019. Un incremento di 3,2 anni che si accompagna a un altro fenomeno: nell'arco di quindici anni, la nascita di nuove attività nei settori considerati si è dimezzata.
Quello che devi sapere
Oltre 127 mila imprese in meno dal 2019
La trasformazione del settore emerge anche dal progressivo restringimento della rete imprenditoriale. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse, in termini di saldo netto, oltre 127 mila attività tra commercio e ristorazione. Il numero complessivo delle imprese registrate è così sceso da circa 1,23 milioni a 1,10 milioni, con una contrazione superiore al 10%. A risentirne maggiormente sono alcune categorie tradizionalmente legate alla vita economica dei quartieri e dei centri cittadini. Il bilancio più pesante riguarda il commercio ambulante, che registra quasi 39 mila imprese in meno rispetto al periodo precedente alla pandemia. Seguono i bar, diminuiti di oltre 24 mila unità, e i punti vendita di abbigliamento e calzature, che perdono circa 19 mila attività. In difficoltà anche librerie e cartolibrerie, il cui numero si è ridotto di quasi 8 mila esercizi.
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Librerie e negozi di abbigliamento i più anziani
L'invecchiamento degli imprenditori interessa entrambe le categorie esaminate, sebbene con alcune differenze. Nel commercio al dettaglio l'età media raggiunge 53,1 anni, rispetto ai 50 registrati nel 2019. Nella ristorazione si passa invece da 47,7 a 51 anni, con un aumento di 3,3 anni. Guardando alle singole attività, il primato spetta alle librerie e cartolibrerie, dove titolari e soci hanno in media 54,7 anni, oltre tre anni e mezzo in più rispetto al 2019. Poco distanti i commercianti di abbigliamento e calzature, con un'età media di 53,9 anni, contro i 50,6 di sei anni prima. I dati evidenziano una crescente difficoltà nel ricambio generazionale, soprattutto per le attività di vendita al dettaglio più tradizionali.
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Le differenze tra le regioni
La geografia dell'invecchiamento imprenditoriale presenta forti squilibri. La Liguria guida la classifica nazionale, con titolari e soci che hanno mediamente 55,2 anni, davanti a Friuli-Venezia Giulia (54,5) e Toscana (54,1). È sempre la Liguria a registrare la crescita più consistente dal 2019, pari a sette anni, seguita da Abruzzo e Toscana (+4,2 anni). L'aumento più contenuto si osserva invece in Veneto (+1,9). Le imprese relativamente più giovani si concentrano nel Mezzogiorno: la Puglia si ferma a 50,9 anni, la Campania a 51,2 e il Molise a 51,5. Complessivamente, nel Nord-est e nel Centro l'età media raggiunge 53,1 anni, contro i 51,4 del Sud.
Sempre meno attività guidate da under 35
La difficoltà di rinnovamento trova conferma anche in una precedente ricerca di Confesercenti, pubblicata nel maggio 2025. Tra il 2019 e il 2024, le imprese guidate da under 35 nel commercio, nella ricettività e nella ristorazione sono diminuite di oltre 35.600 unità, registrando una flessione del 22,9%. Un arretramento decisamente superiore al calo complessivo delle attività negli stessi comparti, pari al 7,2%.Nello stesso periodo, la quota delle imprese giovanili sul totale è passata dal 12,1% al 10%. In altre parole, soltanto un'attività su dieci nei settori considerati risultava gestita da imprenditori under 35 nel 2024. Le riduzioni più marcate hanno interessato soprattutto i centri urbani di medie dimensioni e diverse regioni del Centro-Sud.
In calo anche il lavoro autonomo
Un ulteriore segnale arriva dall'andamento dell'occupazione. Secondo un'altra elaborazione di Confesercenti, diffusa a maggio 2026, tra il 2019 e il 2025 il commercio e la filiera turistica hanno perso oltre 177 mila lavoratori indipendenti, con una diminuzione del 14,1%. Il dato comprende anche alloggio e agenzie di viaggio. Nello stesso arco temporale, tuttavia, l'occupazione complessiva è aumentata di circa 351 mila unità, grazie soprattutto alla crescita del lavoro dipendente. Quest'ultimo ha registrato oltre 528 mila addetti aggiuntivi. Il risultato è un cambiamento nella composizione del settore: se nel 2019 circa un occupato su tre lavorava in maniera indipendente, oggi la proporzione è inferiore a uno su quattro.
Confesercenti: favorire il ricambio generazionale
Per il presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi, i numeri mostrano come il progressivo invecchiamento della popolazione italiana stia interessando anche il sistema produttivo. La riduzione delle nuove iniziative imprenditoriali e l'aumento dell'età dei titolari rischiano di compromettere la continuità delle attività commerciali, soprattutto nei territori economicamente più vulnerabili. Secondo Gronchi, occorre quindi rendere nuovamente attrattiva l'apertura di un'impresa per le nuove generazioni, intervenendo sugli ostacoli che limitano l'ingresso dei giovani nel commercio e nella ristorazione. La questione non riguarda soltanto la sopravvivenza delle singole aziende, ma anche il mantenimento dei servizi di prossimità e delle opportunità economiche nei centri abitati.
Una proposta di legge per rilanciare i negozi
Tra le iniziative sostenute dall'associazione figura la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il progetto punta a contrastare la progressiva scomparsa dei negozi attraverso agevolazioni fiscali, interventi finanziari e procedure amministrative semplificate. Uno degli strumenti previsti è l'introduzione delle Zone economiche speciali di prossimità (ZESpro), destinate a favorire investimenti e nuove aperture nelle aree maggiormente colpite dalla riduzione delle attività commerciali. È inoltre prevista l'istituzione di un fondo nazionale per sostenere gli interventi di riqualificazione. La raccolta delle sottoscrizioni ha già superato la soglia necessaria: secondo i dati comunicati il 9 novembre, le firme erano 60.433, oltre le 50mila richieste. Confesercenti ha annunciato che il testo sarà depositato alla Camera dei deputati il 25 novembre 2026, dando avvio all'iter parlamentare. L'obiettivo è rafforzare la presenza delle attività economiche nei quartieri e offrire nuove opportunità a chi intende avviare un'impresa.
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