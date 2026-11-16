Tra le iniziative sostenute dall'associazione figura la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il progetto punta a contrastare la progressiva scomparsa dei negozi attraverso agevolazioni fiscali, interventi finanziari e procedure amministrative semplificate. Uno degli strumenti previsti è l'introduzione delle Zone economiche speciali di prossimità (ZESpro), destinate a favorire investimenti e nuove aperture nelle aree maggiormente colpite dalla riduzione delle attività commerciali. È inoltre prevista l'istituzione di un fondo nazionale per sostenere gli interventi di riqualificazione. La raccolta delle sottoscrizioni ha già superato la soglia necessaria: secondo i dati comunicati il 9 novembre, le firme erano 60.433, oltre le 50mila richieste. Confesercenti ha annunciato che il testo sarà depositato alla Camera dei deputati il 25 novembre 2026, dando avvio all'iter parlamentare. L'obiettivo è rafforzare la presenza delle attività economiche nei quartieri e offrire nuove opportunità a chi intende avviare un'impresa.

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