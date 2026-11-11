E se la viralità dei Labubu è calata, altri prodotti da collezione venduti in confezioni a sorpresa stanno facendo registrate numeri in crescita: per esempio i Sonny Angels, minuscole bambole dalle sembianze di cherubini, oppure le miniature fluorescenti Smiski, stanno conoscendo una sempre maggiore popolarità. E adesso è possibile trovare anche My Little Pony e KPop Demon Hunters nelle blind box. Secondo gli esperti una delle sfide principali per Pop Mart adesso è creare personaggi capaci di durare nel tempo: e l’azienda in effetti sta investendo ingenti risorse per sviluppare il proprio marchio, anche attraverso l'apertura di un parco a tema a Pechino e l'annuncio di un film dedicato ai Labubu.

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