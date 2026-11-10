Nel 2026 la quota di single che acquistano casa in Italia raggiunge un nuovo record, arrivando al 34% delle compravendite. Crescono anche gli acquisti per investimento e il ricorso ai mutui, mentre nelle grandi città i compratori single superano il 40% ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel primo semestre del 2026 cresce ulteriormente il peso dei single sul mercato immobiliare italiano. Secondo i dati del Gruppo Tecnocasa, la quota di compravendite concluse da persone che acquistano da sole è passata dal 32,8% del primo semestre 2025 al 34% dello stesso periodo del 2026, raggiungendo il livello più alto degli ultimi anni. Una tendenza evidenziata anche dai dati Istat, secondo cui la semplificazione delle strutture familiari è tale che nel 2024-2025 le famiglie composte da persone sole sono salite al 37,1%, mentre vent'anni fa questa tipologia rappresentava appena il 25,9%.

Il fenomeno nelle grandi città Nelle principali città italiane il fenomeno è ancora più evidente. La percentuale media di acquirenti single si attesta al 41,1%, con punte che superano il 47-48% in città come Milano e Torino. Quote oltre il 40% si registrano anche a Roma, Bari, Genova e Firenze, mentre la quota più bassa si riscontra a Napoli, dove non si supera il 30%.

Cresce l'interesse per gli investimenti L'acquisto dell'abitazione principale resta la motivazione dominante tra i single e rappresenta l'80,6% delle compravendite concluse nel 2026. Aumenta, però, anche la quota di chi compra per investimento: il 15,7% degli acquisti ha questa finalità, contro il 14,8% registrato un anno fa. Rimane invece stabile e contenuta la fetta legata alle seconde case, che si attesta al 3,7%.

Trilocali in testa alle preferenze Riguardo alle tipologie immobiliari, le più acquistate dai single sono i trilocali (36,4%, in crescita rispetto al 35% del 2025), seguite dai bilocali (32,9%). Al terzo posto si collocano a pari merito quattro locali e soluzioni indipendenti, entrambe intorno al 12% del totale. Leggi prima Mutui casa, tasso misto o variabile con cap: quando convengono

Mutui in ripresa tra gli acquirenti single Il mercato appare inoltre diviso quasi equamente tra single che acquistano senza mutuo (51%) e single che ricorrono al credito bancario (49%). Un cambiamento rilevante rispetto agli anni precedenti. Tra il 2023 e il 2024 gli acquisti senza mutuo arrivavano infatti al 59%, mentre oggi cresce la percentuale di acquirenti single che hanno fatto ricorso al credito: si sale al 49% rispetto al 47,9% dell'anno precedente e al 41% del biennio 2023-2024. Potrebbero interessarti Mutui, tassi in Italia tra i più convenienti d'Europa: i dati 2026