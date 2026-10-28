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Economia

Debito pubblico, Italia e Francia sotto osservazione

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Il debito pubblico cresce in gran parte delle economie avanzate, mentre il divario tra tassi di interesse e crescita del Pil torna a rendere più difficile la sua riduzione. Un’analisi dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani evidenzia i rischi per Italia e Francia con gli effetti sull'eurozona

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