Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato le modalità e i termini previsti per accedere ai contributi destinati alle edicole. L'agevolazione copre l'80% delle spese sostenute nel 2025, fino a un importo massimo di 4.500 euro. Accanto al contributo principale, il provvedimento introduce una misura specifica per gli operatori che nel corso del 2025 abbiano effettuato consegne a domicilio di quotidiani e periodici, adeguatamente documentate. Per questa attività è riconosciuto un contributo aggiuntivo fino a 500 euro, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro.

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