Introduzione
Con il provvedimento del 13 ottobre 2026 del DIE (Dipartimento per l’informazione e l’editoria), in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione dei contributi a favore delle edicole di cui all’art. 1 del DPCM 30 luglio 2026. La misura prevede un contributo riconosciuto in regime "de minimis" entro un limite complessivo di spesa di 9 milioni di euro. Tra poco al via le domande per ottenere il sostegno a fondo perduto.
Quello che devi sapere
Cos’è il bonus edicole 2026
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato le modalità e i termini previsti per accedere ai contributi destinati alle edicole. L'agevolazione copre l'80% delle spese sostenute nel 2025, fino a un importo massimo di 4.500 euro. Accanto al contributo principale, il provvedimento introduce una misura specifica per gli operatori che nel corso del 2025 abbiano effettuato consegne a domicilio di quotidiani e periodici, adeguatamente documentate. Per questa attività è riconosciuto un contributo aggiuntivo fino a 500 euro, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro.
Per approfondire: Manovra 2027, bonus casa e cedolare secca al 5%: il governo cerca le coperture
Quali sono i costi ammissibili coperti dal contributo
I costi che possono essere coperti dal Bonus edicole 2026 sono quelli per:
- IMU, TASI, CUP e TARI;
- canoni di locazione;
- forniture di energia elettrica;
- servizi telefonici e di collegamento a Internet;
- acquisto o noleggio di registratori di cassa e registratori telematici;
- acquisto o noleggio di dispositivi POS;
- spese per digitalizzazione e ammodernamento tecnologico;
- premi assicurativi relativi all'attività d'impresa;
- servizi di assistenza contabile e fiscale.
Per approfondire: Bonus in busta paga, fringe benefit e premi: le novità fiscali previste dalla Manovra 2027
Le maggiorazioni previste
Il decreto prevede inoltre due maggiorazioni, sempre nel limite massimo di 4.500 euro: una maggiorazione del 10% per gli edicolanti che nel 2025 abbiano garantito l'apertura domenicale per almeno il 50% delle domeniche del periodo di attività; una maggiorazione del 20% per chi abbia aperto un nuovo punto vendita esclusivo o rilevato un'edicola già esistente.
Per approfondire: Bonus Natale 2026, a dicembre un contributo da 154,94 euro per i pensionati: a chi spetta
Quando inviare le domande
Le domande per ottenere il Bonus Edicole 2026 possono essere presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria in via telematica. La finestra per l'invio delle domande si apre alle ore 10.00 del 24 novembre 2026 e resta attiva fino alle ore 17.00 del 22 dicembre 2026. Le spese devono riferirsi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 e sono considerate al netto dell'IVA, ove prevista.
Come inviare la domanda
Per inviare la domanda si deve accedere al sito DIE con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). La domanda dovrà riportare i requisiti posseduti, le spese sostenute, le eventuali maggiorazioni, i dati delle consegne a domicilio e gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario. La documentazione giustificativa dovrà essere conservata per i controlli.
Chi può richiedere il bonus Edicole 2026
Possono presentare domanda per il Bonus Edicole 2026 le imprese che esercitano la rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO 47.62.10 registrato come attività primaria e/o prevalente. Le imprese devono inoltre non essere sottoposte a procedure di liquidazione; essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, se hanno dipendenti e rispettare i limiti europei sugli aiuti de minimis. Rileva anche la normativa sull'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali.
Quando il contributo può essere ridotto o restituito
Il Bonus può arrivare fino a 5.000 euro, ciò non significa che tutti i beneficiari riceveranno la medesima somma. Inoltre, se le domande ammesse supereranno i fondi disponibili, i contributi saranno ridotti proporzionalmente. Chi ottiene il bonus deve mantenere aperta l'attività per almeno 12 mesi dalla data di ammissione al contributo. In caso di cessazione anticipata, sarà necessario comunicarlo al Dipartimento e restituire le somme eventualmente ricevute. Sono previsti controlli anche a campione, con revoca dell'agevolazione in caso di dichiarazioni false o perdita dei requisiti.
Per approfondire: Tutte le ultime informazioni sui bonus