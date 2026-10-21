Come ha sottolineato il vice dg dell'istituto centrale Sergio Nicoletti Altimari, "per ogni tema, la Banca d'Italia ha selezionato gli indicatori più significativi e predisposto spiegazioni chiare e intuitive. Abbiamo lavorato per rendere questo patrimonio di informazioni statistiche più accessibile e facilmente utilizzabile da un pubblico sempre più ampio, incluso chi non ha competenze economiche e statistiche e le persone con disabilità visiva e per chi utilizza tecnologie assistive" ha aggiunto." Al tempo stesso, il ricorso alle moderne tecnologie di visualizzazione dei dati, con grafici e tabelle interattive, consente agli utenti più esperti un utilizzo più efficiente delle informazioni”.

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