Banca d’Italia, online il nuovo Portale delle Statistiche: ecco le novità e come funzionaEconomia
Introduzione
Bankitalia, in occasione della Giornata europea della statistica, ha lanciato ieri, martedì 20 ottobre, il nuovo Portale delle Statistiche, completamente rinnovato e ricco di novità, come la possibilità offerta agli utenti meno esperti di navigare in forma semplificata, ma anche la garanzia per gli addetti ai lavori di approfondire a piacimento la tematica desiderata.
Quello che devi sapere
Come è fatto il portale
Il portale è ora più semplice, rapido e intuitivo, con nuove funzioni anche interattive per trovare dati e informazioni affidabili, certificate e aggiornate in un contesto dove si moltiplicano le fonti di dubbia origine o l'AI. Le banche dati sono più aperte e accessibili, con una grande novità: non si dovrà più partire dalla pubblicazione o fascicolo che contiene i dati ma dal tema che si vuole cercare: famiglie, credito finanza pubblica.
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Maggiore accessibilità
Come ha sottolineato il vice dg dell'istituto centrale Sergio Nicoletti Altimari, "per ogni tema, la Banca d'Italia ha selezionato gli indicatori più significativi e predisposto spiegazioni chiare e intuitive. Abbiamo lavorato per rendere questo patrimonio di informazioni statistiche più accessibile e facilmente utilizzabile da un pubblico sempre più ampio, incluso chi non ha competenze economiche e statistiche e le persone con disabilità visiva e per chi utilizza tecnologie assistive" ha aggiunto." Al tempo stesso, il ricorso alle moderne tecnologie di visualizzazione dei dati, con grafici e tabelle interattive, consente agli utenti più esperti un utilizzo più efficiente delle informazioni”.
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Un portale per tutti
La moltiplicazione delle fonti informative e il crescente ricorso all'intelligenza artificiale generativa, rileva l'istituto centrale, rendono ancora più importante l'accesso a dati affidabili, accompagnati da spiegazioni chiare anche per chi non possiede competenze economiche o statistiche. Per facilitare la lettura dei fenomeni economici di maggiore attualità, il portale darà spazio ai temi di volta in volta al centro del dibattito pubblico, mettendo in evidenza le statistiche e gli indicatori utili a comprenderli, anche per chi non possiede conoscenze specialistiche.
Le banche dati
Il portale si affianca alla Base Dati Statistica (BDS), che resta il riferimento principale per accedere all'intero patrimonio delle serie statistiche della Banca d'Italia. La produzione statistica rimane invariata. Il portale consente inoltre di accedere alla sezione dedicata ai microdati del Research Data Center.
Come funziona
Il portale permette una consultazione semplificata ed intuitiva, per argomenti e sempre più analitica, via via che si approfondisce un determinato argomento. Accedendo al portale statistico dalla home si accede ad un menu organizzato per tematiche che offre diversi livelli di fruizione: da un entry level per i non esperti fatto di indicatori sintetici si può approfondire l'argomento finché si vuole, con paragoni di carattere internazionale e l'uso di fondi esterne, con chiara indicazione della fonte da cui vengono tratti i dati.
Tabelle e grafici
Tra le novità più interessanti anche le tabelle ed i grafici interattivi - personalizzabili e scaricabili - che consentono agli utenti più esperti di esplorare le statistiche, applicare filtri, fare lo zoom e consultare le serie storiche, ma anche effettuare confronti internazionali e approfondire specifici aspetti di un fenomeno.
Facilità nel reperire le informazioni
"Con questo portale, trovare le informazioni diventa più semplice e immediato”, ha sottolineato Nicoletti Altimari. “Per consultare le statistiche non sarà più necessario conoscere le fonti o sapere come sono organizzate le banche dati. Basterà partire dall'argomento di interesse, ad esempio il credito, i risparmi delle famiglie o l'andamento dell'economia. Per ogni tema, la Banca d'Italia ha selezionato gli indicatori più significativi e predisposto spiegazioni chiare e intuitive”.
La Giornata italiana ed europea della Statistica
La presentazione del Portale delle Statistiche della Banca d'Italia è avvenuto in concomitanza con la Giornata italiana ed europea della Statistica. L'edizione europea era dedicata quest'anno al tema "European Statistics at a crossroads: priorities, opportunities and constraints". Garantire statistiche imparziali, accurate e affidabili continua a rappresentare una missione fondamentale anche per le banche centrali. In un contesto caratterizzato da dati sempre più numerosi e complessi, è altrettanto essenziale che questi siano facilmente reperibili, comprensibili e fruibili da una platea di utilizzatori ampia ed eterogenea.
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