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O’Tacos raddoppia in Italia e punta sul franchising

Economia

L'azienda, parte del gruppo internazionale QSRP, punta a consolidare la sua presenza all’interno di uno dei mercati più dinamici nel panorama europeo, celebrando il traguardo di oltre 450 ristoranti e illustrando i piani di crescita per il 2027

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O’Tacos, leader dei French Tacos, parte del gruppo internazionale QSRP, torna per il secondo anno consecutivo al Salone Franchising Milano - in programma dal 1 al 3 ottobre all’Allianz MiCo - con l’obiettivo di consolidare la sua presenza in Italia, sempre più importante nella strategia di sviluppo europeo del brand.

 

Fondata a Grenoble nel 2007 ed affermatasi a Parigi nel 2015, l’azienda si appresta a chiudere l’anno con 10 punti vendita raddoppiando il numero dei ristoranti che aveva alla fine del 2025 grazie ad un'importante espansione sul mercato italiano, in città chiave come Milano, Napoli, Genova e la recente inaugurazione a Reggio Emilia. Grazie a questo forte slancio, l’azienda mira ad accelerare ancora di più la crescita nel 2027, con nuove aperture e opportunità di franchising in varie zone della Penisola. Su scala globale, O’Tacos vanta oltre 450 ristoranti in 11 mercati, con l'obiettivo di superare i 500 ristoranti nel mondo entro il 2027. Considerando che oltre il 98% dei punti vendita è gestito in franchisee, il modello si conferma il vero e proprio motore della strategia di espansione del brand. A trainare la crescita è l’unione di tecnologia e innovazione culinaria: dall’uso di chioschi self-order, app mobile e canali di delivery e take away, fino all’aggiornamento costante del menù, arricchito ogni due mesi da proposte in edizione limitata.

 

“Il 2026 ha ribadito il grande potenziale di O’Tacos in Italia - spiega Dario Villa, Country Manager Italy di O’Tacos - segnando il raddoppio della nostra rete. L’interesse dei consumatori è in continua crescita, il brand sta ottenendo sempre più visibilità e notiamo opportunità concrete per rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato negli anni a venire”. “Il Salone Franchising Milano - aggiunge - costituisce per l’azienda un'occasione strategica per incontrare nuovi potenziali partner e illustrare la forza del nostro modello di franchising. L’obiettivo è conoscere imprenditori energetici e positivi, che abbiano voglia di costruire insieme a noi l’espansione a lungo termine del brand sull'intero territorio nazionale”. 

 

A rafforzarne l’identità contribuisce anche un posizionamento trainato dai giovani, supportato da TikTok e Instagram grazie a campagne di influencer marketing che coinvolgono direttamente la community. La partecipazione al Salone Franchising Milano diventa quindi un passaggio chiave per O’Tacos in Italia: un’occasione per raccontare il proprio modello vincente, rafforzare il dialogo con partner, investitori e futuri franchisee, e creare nuove opportunità di sviluppo sul territorio nazionale.

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