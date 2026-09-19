Il commissario Ue all'Economia ha confermato che esiste un margine di gestione della liquidità. La Commissione, inoltre, è pronta a valutare diverse modalità per l'utilizzo degli asset sovrani russi immobilizzati, tema rilanciato da vari Stati membri e da oltre cento eurodeputati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis ha spiegato che nell'utilizzo dei fondi del Pnrr esiste "un certo margine in termini di gestione della liquidità", poiché il Piano "non è basato sui costi, ma sui risultati". Interpellato a Dublino sull'ipotesi di coprire il taglio del bollo auto con risparmi del Pnrr, Dombrovskis ha ricordato che gli Stati concordano investimenti e riforme e che la Commissione valuta la loro effettiva realizzazione: se gli obiettivi sono raggiunti, i fondi vengono erogati. Il flusso dei pagamenti, ha aggiunto, "può non essere perfettamente allineato" con quello dei costi sostenuti dai singoli Paesi.

Il chiarimento sulle parole di Giorgetti Al commissario era stato chiesto un chiarimento sulle dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti, secondo cui l'esenzione dal bollo auto e moto per il 2027 sarà finanziata, almeno in parte, con i risparmi sui prestiti del Pnrr, ormai considerati fondi italiani di cui lo Stato può disporre liberamente. Alla domanda se ciò fosse "tecnicamente corretto", Dombrovskis ha ribadito che può esistere un disallineamento tra il flusso delle erogazioni e quello dei costi effettivi. Ha anche aggiunto che "forse dovrei esaminare più attentamente le esatte dichiarazioni del ministro Giorgetti. Ma esiste un certo margine in termini di gestione della liquidità a questo riguardo, perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, bensì di uno strumento basato sui risultati". Leggi anche Superbollo auto, chi lo paga in Italia e come funziona la tassa

Il dossier sugli asset sovrani russi Dombrovskis è poi intervenuto sulla questione degli asset russi. Il commissario ha confermato che la Commissione è pronta a valutare "diverse modalità" sull'eventuale uso degli asset sovrani russi immobilizzati nell'Ue, anche attraverso un veicolo speciale europeo, per facilitare un accordo tra gli Stati membri. Ha ricordato che Bruxelles ha già presentato una proposta legislativa lo scorso anno e che il tema, pur non affrontato nell'ultimo Ecofin, resta aperto: nel regolamento sul sostegno all'Ucraina l'Ue si è riservata il diritto di utilizzare tali asset nel caso in cui Mosca non paghi le riparazioni. Negli ultimi giorni quattro paesi hanno chiesto una nuova proposta alla Commissione e 120 eurodeputati hanno sollecitato l'esecutivo e la Presidenza del Consiglio Ue a intervenire. Vedi anche Asset russi, lo stato spende 10mln all'anno per la custodia degli yacht degli oligarchi congelati