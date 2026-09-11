Fitch conferma rating Italia: 'BBB+' con outlook stabile

Il giudizio sull'Italia è "sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Ue e all'area dell'euro", scrive l'agenzia

L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. E' quanto si legge in una nota.

Il giudizio

Il giudizio sull'Italia è "sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Ue e all'area dell'euro. A ciò si aggiungono livelli di ricchezza elevati e indicatori di governance relativamente solidi. Tali punti di forza sono controbilanciati da un onere del debito pubblico molto elevato e da prospettive di crescita a medio termine limitate, fattori che restringono la flessibilità di bilancio e limitano la capacità di riduzione del debito", scrive l'agenzia.