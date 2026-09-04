Non fu soltanto il cavo danneggiato da un chiodo a provocare il guasto del 2 ottobre 2024 che paralizzò i treni. L'Autorità dei trasporti contesta alla società di Ferrovie dello Stato che si occupa di binari e stazioni una serie di carenze nei sistemi di allarme e di riserva

Rete ferroviaria italiana, la società di Fs che gestisce i binari e le stazioni, dovrà pagare una multa da 1 milione e 750 mila euro per il blackout che il 2 ottobre 2024 paralizzò Roma Termini e provocò ritardi e cancellazioni in tutta Italia. Secondo l'Autorità di regolazione dei Trasporti, come riportato da Repubblica, non fu soltanto un chiodo piantato nel punto sbagliato a provocare il guasto ma anche una serie di carenze nei sistemi di Rfi: allarmi insufficienti o non funzionanti, apparati di riserva incompleti, un'anomalia non individuata dai tecnici e una procedura interna rimasta inapplicata. L'Autorità contesta alla società una "negligenza grave" nella gestione dei sistemi predisposti per evitare o limitare le conseguenze dell'avaria. La società, che ha sempre sostenuto che si è trattato di un evento imprevedibile, potrà presentare ricorso al Tar del Piemonte.