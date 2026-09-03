Barilla acquista Goodles, l'azienda Usa dei maccheroni al formaggio

"Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita", ha dichiarato il presidente Guido Barilla
Barilla acquisisce Goodles, il marchio statunitense che produce maccheroni al formaggio, meglio conosciuti come "mac and cheese". La conferma, dopo le anticipazioni del Wall Street Journal, è arrivata proprio dall'azienda italiana della pastasciutta.
"Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita", afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta "un'opportunità entusiasmante per il futuro". La co-fondatrice e ceo Jen Zeszut, continuerà a guidare il team di Goodles, nel rispetto dell'autonomia e dell'identità del marchio.
L'azienda statunitense
Fondata in California nel 2020 e con sede a Santa Cruz, Goodles nel 2023 è stata valutata 88 milioni di dollari dopo un round di finanziamento. Secondo il quotidiano, l'azienda ha conquistato il 7,8% della spesa statunitense per maccheroni e formaggio a lunga conservazione - mercato che negli Stati Uniti genera un fatturato annuo stimato tra i 2,1 e i 2,3 miliardi di dollari -, in aumento rispetto allo 0,8% dello stesso periodo di tre anni prima. "Non avrei potuto pensare a un partner migliore per la nostra piccola azienda e per il nostro team - commenta Jen Zeszut -. Il Gruppo Barilla può aiutarci a innovare e crescere, permettendoci al contempo di prendere decisioni migliori e di mantenere la nostra qualità".