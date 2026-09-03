Barilla acquista Goodles, l'azienda Usa dei maccheroni al formaggio

"Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita", ha dichiarato il presidente Guido Barilla

"Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita", afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta "un'opportunità entusiasmante per il futuro". La co-fondatrice e ceo Jen Zeszut, continuerà a guidare il team di Goodles, nel rispetto dell'autonomia e dell'identità del marchio.

L'azienda statunitense

Fondata in California nel 2020 e con sede a Santa Cruz, Goodles nel 2023 è stata valutata 88 milioni di dollari dopo un round di finanziamento. Secondo il quotidiano, l'azienda ha conquistato il 7,8% della spesa statunitense per maccheroni e formaggio a lunga conservazione - mercato che negli Stati Uniti genera un fatturato annuo stimato tra i 2,1 e i 2,3 miliardi di dollari -, in aumento rispetto allo 0,8% dello stesso periodo di tre anni prima. "Non avrei potuto pensare a un partner migliore per la nostra piccola azienda e per il nostro team - commenta Jen Zeszut -. Il Gruppo Barilla può aiutarci a innovare e crescere, permettendoci al contempo di prendere decisioni migliori e di mantenere la nostra qualità".