Il mondo della finanza si arricchisce di una nuova realtà d’investimento: da oggi nasce ufficialmente la 21 NEXT. A guidarla saranno, in qualità di presidente Alessandro Benetton, e in qualità di ceo un manager di lunga esperienza come Panfilo Tarantelli.
Il mondo della finanza si arricchisce di una nuova realtà d’investimento di caratura europea. Ottenute le autorizzazioni da parte dei regolatori, a seguito dell’accordo preliminare siglato a novembre 2025, nasce ufficialmente oggi la 21 NEXT. A guidarla in qualità di presidente sarà l’imprenditore Alessandro Benetton e, accanto a lui, un manager di lunga esperienza come Panfilo Tarantelli che ne sarà amministratore delegato. Si tratta di una piattaforma innovativa che investirà in piccole e medie imprese allo scopo di farle crescere, renderle competitive e quindi profittevoli.
Obiettivi finanziari
La strategia di investimento sarà focalizzata su aziende ad alto potenziale in settori come quello della salute, del tech e dell’industria specializzata, con un focus geografico su Italia, Francia, Spagna e Benelux. Quattro i principali focus di investimento della strategia: transizione energetica e mondo delle infrastrutture, debito privato e private equity. Obiettivo finanziario, triplicare i 3 miliardi di masse attualmente in gestione e superare i 10 miliardi di euro nei prossimi anni.
La proprietà
21 NEXT nasce dall’integrazione di altre due storiche realtà che affondano le loro radici in Italia, 21 Invest e 21 Tages, conta già 11 fondi attivi e un centinaio di professionisti tra Milano, Treviso e Parigi. La piattaforma è controllata al 55% da Edizione che è la holding della famiglia Benetton. Il restante 45% è detenuto invece dai soci fondatori, Alessandro Benetton di 21 Invest, Panfilo Tarantelli, Umberto Quadrino e Sergio Ascolani di 21 Tages, e dal senior management di 21 Invest e 21 Tages. “Con questa operazione, facciamo un altro passo importante nella costruzione della nuova Edizione, che sta assumendo una caratura sempre più industriale. – Ha commentato il presidente Alessandro Benetton - 21 NEXT nasce per interpretare il futuro dei private markets: una piattaforma costruita per crescere, innovare e creare valore nel lungo periodo. Siamo felici di contribuire a questo progetto portando un know how di lungo corso nello sviluppo e nell’internazionalizzazione della piccola e media impresa”.