Il mondo della finanza si arricchisce di una nuova realtà d’investimento di caratura europea. Ottenute le autorizzazioni da parte dei regolatori, a seguito dell’accordo preliminare siglato a novembre 2025, nasce ufficialmente oggi la 21 NEXT. A guidarla in qualità di presidente sarà l’imprenditore Alessandro Benetton e, accanto a lui, un manager di lunga esperienza come Panfilo Tarantelli che ne sarà amministratore delegato. Si tratta di una piattaforma innovativa che investirà in piccole e medie imprese allo scopo di farle crescere, renderle competitive e quindi profittevoli.

Obiettivi finanziari

La strategia di investimento sarà focalizzata su aziende ad alto potenziale in settori come quello della salute, del tech e dell’industria specializzata, con un focus geografico su Italia, Francia, Spagna e Benelux. Quattro i principali focus di investimento della strategia: transizione energetica e mondo delle infrastrutture, debito privato e private equity. Obiettivo finanziario, triplicare i 3 miliardi di masse attualmente in gestione e superare i 10 miliardi di euro nei prossimi anni.

La proprietà

21 NEXT nasce dall’integrazione di altre due storiche realtà che affondano le loro radici in Italia, 21 Invest e 21 Tages, conta già 11 fondi attivi e un centinaio di professionisti tra Milano, Treviso e Parigi. La piattaforma è controllata al 55% da Edizione che è la holding della famiglia Benetton. Il restante 45% è detenuto invece dai soci fondatori, Alessandro Benetton di 21 Invest, Panfilo Tarantelli, Umberto Quadrino e Sergio Ascolani di 21 Tages, e dal senior management di 21 Invest e 21 Tages. “Con questa operazione, facciamo un altro passo importante nella costruzione della nuova Edizione, che sta assumendo una caratura sempre più industriale. – Ha commentato il presidente Alessandro Benetton - 21 NEXT nasce per interpretare il futuro dei private markets: una piattaforma costruita per crescere, innovare e creare valore nel lungo periodo. Siamo felici di contribuire a questo progetto portando un know how di lungo corso nello sviluppo e nell’internazionalizzazione della piccola e media impresa”.