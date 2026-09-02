Lottomatica e Cirsa si fondono:nasce secondo operatore mondiale giochi

Lottomatica e la spagnola Cirsa hanno raggiunto un accordo per una fusione interamente basata su scambio azionario. Nasce il secondo operatore quotato al mondo nel settore del gaming e delle scommesse sportive, con un ebitda pro forma di circa 2 miliardi di euro e sinergie annue attese per 115 milioni. Il perfezionamento è previsto per il secondo trimestre del 2027 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lottomatica e Cirsa si uniscono. I due gruppi hanno raggiunto un'intesa sulla struttura e sui principali termini di una possibile fusione, interamente basata su scambio azionario, che darà vita al secondo operatore quotato in borsa a livello globale nel gaming e nelle scommesse sportive. Il nuovo gruppo avrà un Adjusted ebitda pro forma di circa 2 miliardi di euro, con sinergie di cassa pre-imposte stimate in 115 milioni di euro l'anno. Cirsa sarà incorporata in Lottomatica.

I termini dell'operazione Secondo le condizioni concordate, all'efficacia dell'operazione gli azionisti di Cirsa riceveranno 0,668 nuove azioni Lottomatica per ogni azione detenuta. Poco prima della fusione, Cirsa distribuirà ai propri soci un dividendo straordinario da 262 milioni di euro, pari a 1,56 euro per azione. A operazione completata, gli attuali azionisti di Lottomatica deterranno circa il 67,5% del capitale della cosiddetta Combined Company, mentre a quelli di Cirsa andrà la quota restante, il 32,5%. Blackstone, oggi primo azionista di Cirsa, diventerà il maggiore socio del nuovo gruppo con circa il 24% del capitale.

Le remunerazioni per gli azionisti Una volta espletate le formalità societarie e normative, il cda di Lottomatica sottoporrà all'assemblea una distribuzione di capitale da 744 milioni di euro. Potrà avvenire tramite un dividendo straordinario, un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie, oppure una combinazione delle due, secondo modalità che verranno definite più avanti.

La quotazione e i tempi Le azioni Lottomatica, comprese quelle di nuova emissione destinate agli azionisti di Cirsa, resteranno quotate su Euronext Milan e, al perfezionamento dell'operazione, saranno ammesse alle negoziazioni anche sulle Borse spagnole. Il closing è atteso per il secondo trimestre del 2027.

La governance del nuovo gruppo Dopo il via libera dell'assemblea e il perfezionamento dell'operazione, il consiglio di amministrazione della combined company sarà composto da 13 membri: gli attuali 11 amministratori di Lottomatica più 2 nuovi consiglieri designati da Blackstone. Guglielmo Angelozzi dovrebbe assumere la carica di presidente e amministratore delegato, mentre Laurence Van Lancker sarà Cfo e Deputy ceo. Antonio Hostench guiderà Cirsa come amministratore delegato e Antonio Grau ne sarà il Cfo.